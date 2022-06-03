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https://arabic.sputniknews.com/20220603/الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يعتذر-لجماهير-ليفربول-وريال-مدريد-1063052748.html
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر لجماهير ليفربول وريال مدريد
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر لجماهير ليفربول وريال مدريد
اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، للمشاهدين عن تجربتهم "المخيفة والمحزنة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا إنه لا ينبغي لأي مشجع لكرة القدم... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T19:24+0000
2022-06-03T19:24+0000
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لم يتمكن الآلاف من المشجعين من الوصول إلى المباراة النهائية في باريس على الرغم من امتلاكهم تذاكر حقيقية، في مشهد اتسم بالفوضى التي شهدت استخدام الشرطة الفرنسية للغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة حتى ضد الأطفال.وذكر الاتحاد في بيانه: "نود أن نعتذر بصدق لجميع المتفرجين الذين واجهوا أو شهدوا أحداثا مخيفة ومحزنة في التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في استاد فرنسا في 28 مايو 2022، في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالا بأندية كرة القدم الأوروبية".وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البيان: "لا ينبغي وضع أي مشجع لكرة القدم في هذا الموقف، ويجب ألا يحدث مرة أخرى"، بحسب وكالة "فرانس برس".فاز العملاق الإسباني ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0، لكن الفوضى طغت على المباراة بالكامل خارج الملعب، حيث قال بعض مشجعي ليفربول إنهم يخشون أن يتم سحقهم بين الحشود.قبل المباراة، كان على الآلاف من مشجعي ليفربول الذين يحملون تذاكر الانتظار لساعات لدخول الأرض، حيث استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على الحشود.كما قال مشجعون من كلا الجانبين إنهم وقعوا ضحايا للجرائم بعد المباراة، حيث أفاد الكثيرون بتعرضهم للاعتداء والسرقة خارج الاستاد.كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراجعة مستقلة تهدف إلى اكتشاف أوجه القصور والمسؤوليات التي تقع على عاتق المشاركين في تنظيم المباراة النهائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/فرنسا-تعقد-اجتماعا-طارئا-بسبب-فوضى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1062896840.html
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أخبار فرنسا , أخبار دوري أبطال أوروبا, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر لجماهير ليفربول وريال مدريد

19:24 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، للمشاهدين عن تجربتهم "المخيفة والمحزنة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا إنه لا ينبغي لأي مشجع لكرة القدم مواجهة مثل هذه المشاهد.
لم يتمكن الآلاف من المشجعين من الوصول إلى المباراة النهائية في باريس على الرغم من امتلاكهم تذاكر حقيقية، في مشهد اتسم بالفوضى التي شهدت استخدام الشرطة الفرنسية للغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة حتى ضد الأطفال.
وذكر الاتحاد في بيانه: "نود أن نعتذر بصدق لجميع المتفرجين الذين واجهوا أو شهدوا أحداثا مخيفة ومحزنة في التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في استاد فرنسا في 28 مايو 2022، في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالا بأندية كرة القدم الأوروبية".
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البيان: "لا ينبغي وضع أي مشجع لكرة القدم في هذا الموقف، ويجب ألا يحدث مرة أخرى"، بحسب وكالة "فرانس برس".
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
فرنسا تعقد اجتماعا طارئا بسبب "فوضى" نهائي دوري أبطال أوروبا
30 مايو, 13:48 GMT
فاز العملاق الإسباني ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0، لكن الفوضى طغت على المباراة بالكامل خارج الملعب، حيث قال بعض مشجعي ليفربول إنهم يخشون أن يتم سحقهم بين الحشود.
قبل المباراة، كان على الآلاف من مشجعي ليفربول الذين يحملون تذاكر الانتظار لساعات لدخول الأرض، حيث استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على الحشود.
كما قال مشجعون من كلا الجانبين إنهم وقعوا ضحايا للجرائم بعد المباراة، حيث أفاد الكثيرون بتعرضهم للاعتداء والسرقة خارج الاستاد.
كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراجعة مستقلة تهدف إلى اكتشاف أوجه القصور والمسؤوليات التي تقع على عاتق المشاركين في تنظيم المباراة النهائية.
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