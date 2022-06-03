https://arabic.sputniknews.com/20220603/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-عسكريين-روس-على-قائمة-العقوبات-بينهم-الجنرال-ميزينتسيف-1063045758.html
الاتحاد الأوروبي يدرج عسكريين روس على قائمة العقوبات بينهم الجنرال ميزينتسيف
الاتحاد الأوروبي يدرج عسكريين روس على قائمة العقوبات بينهم الجنرال ميزينتسيف
بروكسل - سبوتنيك. اتهم الاتحاد الأوربي العسكريين الروس "بقصف ماريوبول" ومشاركتهم في أحداث "بوتشا"، تزامن ذلك مع إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة،... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T15:08+0000
2022-06-03T15:08+0000
2022-06-03T15:08+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. اتهم الاتحاد الأوربي العسكريين الروس "بقصف ماريوبول" ومشاركتهم في أحداث "بوتشا"، تزامن ذلك مع إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقته، بشكل نهائي، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.ونُشرت الحزمة السادسة من العقوبات في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، العقوبات الشخصية ضد المواطنين الروس، وتشمل 65 شخصاً و18 مؤسسة. الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في "تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".ووفقا للوثيقة، فإن العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمؤسسات ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر يونيو/ حزيران الجاري.ومن بين من طالتهم العقوبات الغربية، المؤسس المشارك والمدير العام لمحرك البحث الروسي "ياندكس"، أركادي فولوج.كما طالت العقوبات عدداً من الصحفيين الروس، بينهم صحفيون في موقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" بيتر أكوبوف، وفيكتوريا نيكيفوروفا، وتيموفيي سيرغيتسيف.
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روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرج عسكريين روس على قائمة العقوبات بينهم الجنرال ميزينتسيف
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بروكسل - سبوتنيك. اتهم الاتحاد الأوربي العسكريين الروس "بقصف ماريوبول" ومشاركتهم في أحداث "بوتشا"، تزامن ذلك مع إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقته، بشكل نهائي، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.
وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: إنه تقرر "فرض الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا و بيلاروسيا".
ونُشرت الحزمة السادسة من العقوبات في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، العقوبات الشخصية ضد المواطنين الروس، وتشمل 65 شخصاً و18 مؤسسة. الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في "تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
ووفقا للوثيقة، فإن العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمؤسسات ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
ومن بين من طالتهم العقوبات الغربية، المؤسس المشارك والمدير العام لمحرك البحث الروسي "ياندكس"، أركادي فولوج.
كما طالت العقوبات عدداً من الصحفيين الروس، بينهم صحفيون في موقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" بيتر أكوبوف، وفيكتوريا نيكيفوروفا، وتيموفيي سيرغيتسيف.