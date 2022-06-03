https://arabic.sputniknews.com/20220603/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-رسميا-حزمة-العقوبات-السادسة-ضد-روسيا-1063021048.html

الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T08:11+0000

2022-06-03T08:11+0000

2022-06-03T08:45+0000

روسيا

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وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".وتابع البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".وتابع: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".

https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-ألمانية-تصف-عقوبات-حظر-النفط-الروسي-بأنها-عديمة-القيمة-وتعدد-طرق-الالتفاف-عليها-1063018603.html

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