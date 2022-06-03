https://arabic.sputniknews.com/20220603/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-رسميا-حزمة-العقوبات-السادسة-ضد-روسيا-1063021048.html
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T08:11+0000
2022-06-03T08:11+0000
2022-06-03T08:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".وتابع البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".وتابع: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-ألمانية-تصف-عقوبات-حظر-النفط-الروسي-بأنها-عديمة-القيمة-وتعدد-طرق-الالتفاف-عليها-1063018603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا
08:11 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
وتابع البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
وتابع: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".