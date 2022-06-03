https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجولة-التاسعة-من-اجتماعات-اللجنة-الدستورية-السورية-تعقد-في-جنيف-من-25-إلى-29-يوليو-1063049371.html

الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعقد في جنيف من 25 إلى 29 يوليو

الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعقد في جنيف من 25 إلى 29 يوليو

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T17:18+0000

2022-06-03T17:18+0000

2022-06-03T17:18+0000

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أخبار سوريا اليوم

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جنيف - سبوتنيك. وقال بيدرسون عقب اجتماع الجلسة الثامنة: "اتفق الرؤساء المشاركون على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022".جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 آيار/مايو وانتهت في 3 حزيران/يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/في-جولتها-الثامنة-لماذا-لا-يعول-السوريون-آمالهم-على-اللجنة-الدستورية-في-حلحلة-الأوضاع؟-1062941269.html

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