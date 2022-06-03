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https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجولة-التاسعة-من-اجتماعات-اللجنة-الدستورية-السورية-تعقد-في-جنيف-من-25-إلى-29-يوليو-1063049371.html
الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعقد في جنيف من 25 إلى 29 يوليو
الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعقد في جنيف من 25 إلى 29 يوليو
أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:18+0000
2022-06-03T17:18+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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جنيف - سبوتنيك. وقال بيدرسون عقب اجتماع الجلسة الثامنة: "اتفق الرؤساء المشاركون على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022".جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 آيار/مايو وانتهت في 3 حزيران/يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/في-جولتها-الثامنة-لماذا-لا-يعول-السوريون-آمالهم-على-اللجنة-الدستورية-في-حلحلة-الأوضاع؟-1062941269.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم

الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعقد في جنيف من 25 إلى 29 يوليو

17:18 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Poolمحادثات جنيف حول سوريا
محادثات جنيف حول سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Pool
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أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29 تموز/يوليو في جنيف.
جنيف - سبوتنيك. وقال بيدرسون عقب اجتماع الجلسة الثامنة: "اتفق الرؤساء المشاركون على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022".
محادثات جنيف حول سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
في جولتها الثامنة... لماذا لا يعلق السوريون آمالهم على اللجنة الدستورية في حلحلة الأوضاع؟
31 مايو, 19:17 GMT
جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 آيار/مايو وانتهت في 3 حزيران/يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.
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