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https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجيش-الإسرائيلي-الحدود-اللبنانية-تشهد-حدثا-استثنائيا-مع-جنودنا-1063036338.html
الجيش الإسرائيلي: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا
الجيش الإسرائيلي: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الحدود اللبنانية شهدت حدثا استثنائيا مع جنوده. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:24+0000
2022-06-03T12:24+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه في واقعة غير مسبوقة، صوَّب جنود الجيش اللبناني بنادقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة، صباح اليوم.وأكدت أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت حدثا استثنائيا وغير عادي تمثل في وقف جنود الجيش اللبناني أمام طلاب في دورة ضباط مشاه تابعة للجيش الإسرائيلي وصوبوا بنادقهم نحوهم، خلال تواجد الضباط الإسرائيليين داخل عربة جيب بالقرب من الحدود المشتركة.ووصفت الإذاعة العبرية الواقعة بأنها حادثة استثنائية، بدعوى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة ضمن العمليات الأمنية المعتادة للجيش على الحدود، إلا أن الجنود اللبنانيين وقفوا أمام القوات الإسرائيلية ووجهوا أسلحتهم نحوها.وأكدت الإذاعة أن "الاحتكاك" بين جنود الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، قد انتهى على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات.
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أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا

12:24 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الحدود اللبنانية شهدت حدثا استثنائيا مع جنوده.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه في واقعة غير مسبوقة، صوَّب جنود الجيش اللبناني بنادقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة، صباح اليوم.
وأكدت أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت حدثا استثنائيا وغير عادي تمثل في وقف جنود الجيش اللبناني أمام طلاب في دورة ضباط مشاه تابعة للجيش الإسرائيلي وصوبوا بنادقهم نحوهم، خلال تواجد الضباط الإسرائيليين داخل عربة جيب بالقرب من الحدود المشتركة.
ووصفت الإذاعة العبرية الواقعة بأنها حادثة استثنائية، بدعوى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة ضمن العمليات الأمنية المعتادة للجيش على الحدود، إلا أن الجنود اللبنانيين وقفوا أمام القوات الإسرائيلية ووجهوا أسلحتهم نحوها.
وأكدت الإذاعة أن "الاحتكاك" بين جنود الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، قد انتهى على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات.
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