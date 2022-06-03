https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-3-فلسطينيين-بزعم-محاولتهم-اجتياز-السياج-الحدودي-مع-غزة-1063019259.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:39+0000
2022-06-03T07:39+0000
2022-06-03T07:39+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها اعتقاله لثلاثة فلسطينيين بدعوى اجتيازهم السياج الحدودي الفاصل بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة، وبحوزتهم قنبلتين وسكين.وأوضح الجيش أن الفلسطينيين الثلاثة اجتازوا السياج الفاصل خلال ساعات الليل، وهم مشتبهون يحملون معهم قنبلتين وسكينا، في وقت أشار الجيش الإسرائيلي في تغريدته إلى أنه تم تنقل المشتبه بهم والأسلحة التي بحوزتهم إلى قوات الأمن لفتح تحقيق.وفي السياق ذاته، اعتقلت البحرية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، ثمانية صيادين فلسطينيين من بحر قطاع غزة مقابل مدينة رفح.وأكد زكريا بكر رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الثمانية أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، ووسط وجنوب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها اعتقاله لثلاثة فلسطينيين بدعوى اجتيازهم السياج الحدودي الفاصل بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة، وبحوزتهم قنبلتين وسكين.
وأوضح الجيش أن الفلسطينيين الثلاثة اجتازوا السياج الفاصل خلال ساعات الليل، وهم مشتبهون يحملون معهم قنبلتين وسكينا، في وقت أشار الجيش الإسرائيلي في تغريدته إلى أنه تم تنقل المشتبه بهم والأسلحة التي بحوزتهم إلى قوات الأمن لفتح تحقيق.
وفي السياق ذاته، اعتقلت البحرية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، ثمانية صيادين فلسطينيين من بحر قطاع غزة
مقابل مدينة رفح.
وأكد زكريا بكر رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الثمانية أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.
ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية
باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.
ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، ووسط وجنوب.