الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء مناورات "عربات النار".. فيديو وصور
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتهاء مناوراته العسكرية "عربات النار" التي استمرت لمدة شهر.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الجمعة، أن الآلاف من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في المناورات العسكرية الضخمة "عربات النار" قد عادوا إلى البلاد، وأقاموا عرضا عسكريا في ميناء حيفا على البحر المتوسط.
דובר צה"ל: תרגיל 'מרכבות האש' - חודש המלחמה של צה"ל הגיע לסיומו. במהלך ...https://t.co/hWAARC5wZf pic.twitter.com/rJ6U356BJU— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 3, 2022
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المناورات العسكرية "عربات النار" قد انتهت، وعاد الجنود والضباط من قبرص بعدما شاركوا في مناورات عسكرية ضخمة، لم يسبق للجيش الإسرائيلي أن قام بها من قبل، حاكت هجوما على إيران.
אלפי החיילים שהשתתפו בתרגיל בקפריסין ערכו מסדר מיוחד בחיפה @amirbohbot pic.twitter.com/Hygj782aTc— וואלה! (@WallaNews) June 3, 2022
وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن المناورات العسكرية "عربات النار" التي أقيم جزء منها في قبرص، قد حاكت عدة سيناريوهات متنوعة، أهمها اندلاع مواجهة عسكرية على عدة جبهات في آن واحد، حيث شارك في تلك المناورات عدد كبير من الفرق والألوية العسكرية، البرية والجوية والبحرية.
מזכרת. קפריסין. עם סיירת צנחנים. ברונר נשאר מאחורי ההרים. סוף תרגיל. שבת שלום pic.twitter.com/qeAFdPvpB4— Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) June 3, 2022
وأفادت الوسائل نفسها، أمس الخميس، بأنه في إطار تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي، فإن البلاد بعثت رسالة تهديد جديدة إلى إيران، عبر اكتمال مناورات أسطول الغواصات الإسرائيلي لجزء من مناورات "عربات النار" في البحر الأحمر.
חיל הים השלים אימון של שייטת הצוללות וספינות הטילים בים האדום, כחלק מתרגיל "מרכבות האש" של צה"ל. בין מטרות המשימה - חיזוק שיתוף הפעולה עם הצי החמישי של צבא ארה"ב והעברת מסר הרתעה לאיראן@Doron_Kadosh pic.twitter.com/J8YQ6CT5Nw— גלצ (@GLZRadio) June 2, 2022
وأكدت الإذاعة العبرية أن سلاح البحرية الإسرائيلي عبر سفن الصواريخ وأسطول الغواصات قد أنهى مناورات بحرية في البحر الأحمر كجزء من المناورات العسكرية الإسرائيلية الضخمة وغير المسبوقة، المعروفة باسم "عربات النار".
وأوضحت الإذاعة أن من بين أهداف المهمة البحرية تعزيز التعاون مع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وإرسال رسالة ردع جديدة لإيران.
אחרי התרגיל בקפריסין: כוחות הקומנדו והצנחנים שחזרו לארץ במסדר צבאי בנמל חיפה@ItayBlumental pic.twitter.com/jyDE7mIDBT— כאן חדשות (@kann_news) June 3, 2022
وتدرب الجيش الإسرائيلي بأسلحته المختلفة على توجيه ضربة واسعة النطاق، خلال مناورات "عربات النار"، التي أجري جزء منها في قبرص الأسبوع الماضي، حيث أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، إلى أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات".