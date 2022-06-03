الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي في "هجوم إرهابي" على نقطة تفتيش عسكرية
© AFP 2022 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
© AFP 2022 / Abdul Majeed
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي على نقطة تفتيش في محافظة شمال وزيرستان؛ لافتا إلى مقتل جندي في تبادل إطلاق النار مع المهاجمين.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش إنه "في ليلة ما بين 1 - 2 يونيو/حزيران الجاري، هاجم إرهابيون نقطة تفتيش عسكرية في منطقة دته خيل بشمال وزيرستان القبلية، بأسلحة ثقيلة صدها الجنود، واستشهد الجندي حميد علي".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، بدء عملية للبحث عن الإرهابيين في المنطقة؛ مؤكدا التزام الجيش الباكستاني بالقضاء على الإرهابيين.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، بدء عملية للبحث عن الإرهابيين في المنطقة؛ مؤكدا التزام الجيش الباكستاني بالقضاء على الإرهابيين.
26 مايو, 04:16 GMT
وجاء إعلان الجيش الباكستاني، بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم "حركة طالبان – باكستان" المحظورة، محمد خراساني، حول تمديد وقف إطلاق النار القائم مع الحكومة الباكستانية حتى إشعار آخر.
وجاء ذلك، بحسب خراساني، بسبب التقدم في محادثات السلام الجارية بين الجانبين، والتي بدأت الشهر الماضي في العاصمة الأفغانية كابول.
وذكر المتحدث باسم "طالبان – باكستان"، في بيان، بوقت سابق، "خلال يومين من الاجتماع، تم إحراز تقدم كبير وبناء؛ عليه مددت قيادة الحركة وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر".
وأوضح، أن القرار جاء "لدفع المفاوضات قدما. وستعقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".
وتشهد المنطقة الحدودية المحاذية لأفغانستان هجمات متكررة على مواقع الجيش وقوات الأمن.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة من جنوده، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان.
وجاء ذلك، بحسب خراساني، بسبب التقدم في محادثات السلام الجارية بين الجانبين، والتي بدأت الشهر الماضي في العاصمة الأفغانية كابول.
وذكر المتحدث باسم "طالبان – باكستان"، في بيان، بوقت سابق، "خلال يومين من الاجتماع، تم إحراز تقدم كبير وبناء؛ عليه مددت قيادة الحركة وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر".
وأوضح، أن القرار جاء "لدفع المفاوضات قدما. وستعقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".
وتشهد المنطقة الحدودية المحاذية لأفغانستان هجمات متكررة على مواقع الجيش وقوات الأمن.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة من جنوده، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان.