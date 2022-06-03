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https://arabic.sputniknews.com/20220603/الحشد-الشعبي-العراقي-يعتقل-6-عناصر-من-أخطر-الإرهابيين-شرقي-البلاد-1063041941.html
الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد
الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد
أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال 6 عناصر من أخطر الإرهابيين، شرقي البلاد، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:26+0000
2022-06-03T13:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة "أهل البيت" للأنباء، بأن المفارز الاستخبارية للحشد الشعبي، تمكنت، بالتنسيق مع بقية التشكيلات الأمنية خلال الأسابيع 3 الماضية، من اعتقال 6 من أخطر الارهابيين في قواطع متفرقة من ديالى بينهم من كان يخطط لهجمات دامية.وصرح القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، بأن "المعتقلين هم الأخطر في قائمة الإرهاب لمناطق شرق العراق".وأشار الحسيني إلى أن "اعتقال هؤلاء الإرهابيين، يمثل صفعة مهمة لتنظيم "داعش" الإهاربي، بعد اختراق خلايا نائمة والوصول إلى كشف هوية الإرهابيين".وأوضح القيادي أن "استخبارات الحشد الشعبي تحقق نتائج مهمة في كشف خيوط خلايا "داعش" في عدة قواطع سواء في ديالى أو بقية المحافظات الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحشد-الشعبي-العراقي-يخص-سبوتنيك-بتفاصيل-عمليات-الإرادة-الصلبة-ضد-داعش-الإرهابي-1061658012.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد

13:26 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Nazek Khudeirالحشد الشعبي
الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Nazek Khudeir
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أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال 6 عناصر من أخطر الإرهابيين، شرقي البلاد، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأفادت وكالة "أهل البيت" للأنباء، بأن المفارز الاستخبارية للحشد الشعبي، تمكنت، بالتنسيق مع بقية التشكيلات الأمنية خلال الأسابيع 3 الماضية، من اعتقال 6 من أخطر الارهابيين في قواطع متفرقة من ديالى بينهم من كان يخطط لهجمات دامية.
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
الحشد الشعبي العراقي يخص "سبوتنيك" بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد "داعش" الإرهابي
27 أبريل, 09:26 GMT
وصرح القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، بأن "المعتقلين هم الأخطر في قائمة الإرهاب لمناطق شرق العراق".
وأشار الحسيني إلى أن "اعتقال هؤلاء الإرهابيين، يمثل صفعة مهمة لتنظيم "داعش" الإهاربي، بعد اختراق خلايا نائمة والوصول إلى كشف هوية الإرهابيين".
وأوضح القيادي أن "استخبارات الحشد الشعبي تحقق نتائج مهمة في كشف خيوط خلايا "داعش" في عدة قواطع سواء في ديالى أو بقية المحافظات الأخرى".
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