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https://arabic.sputniknews.com/20220603/الخارجية-الأمريكية-تحذر-رعاياها-من-دخول-إحدى-مناطق-العاصمة-الكويتية-لماذا؟-1063018358.html
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق العاصمة الكويتية.. لماذا؟
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق العاصمة الكويتية.. لماذا؟
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من دخول منطقة "جليب الشيوخ"، بالعاصمة الكويتية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:14+0000
2022-06-03T07:14+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فقد أكدت على مواطنيها عدم دخول منطقة جليب الشيوخ بالعاصمة الكويتية نظرا لارتفاع معدلات الجريمة بتلك المنطقة.وقالت الوزارة: "وزارة الداخلية الكويتية حددت جليب الشيوخ -على أطراف مطار الكويت الدولي-، بأنها منطقة عالية الجريمة".تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية جاءت ضمن تقرير كامل عن الأوضاع بالكويت، استعرضت فيه أحوال حقوق الإنسان بالبلد الخليجي.
https://arabic.sputniknews.com/20210902/جريمة-مروعة-كويتي-يذبح-أخته-ثم-يخرج-ويسلم-نفسه-للشرطة-المنتظرة-على-الباب-1050020946.html
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أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق العاصمة الكويتية.. لماذا؟

07:14 GMT 03.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من دخول منطقة "جليب الشيوخ"، بالعاصمة الكويتية.
ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فقد أكدت على مواطنيها عدم دخول منطقة جليب الشيوخ بالعاصمة الكويتية نظرا لارتفاع معدلات الجريمة بتلك المنطقة.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2021
جريمة مروعة... كويتي يذبح أخته ثم يخرج ويسلم نفسه للشرطة التي تنتظره على الباب
2 سبتمبر 2021, 17:04 GMT
وقالت الوزارة: "وزارة الداخلية الكويتية حددت جليب الشيوخ -على أطراف مطار الكويت الدولي-، بأنها منطقة عالية الجريمة".
تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية جاءت ضمن تقرير كامل عن الأوضاع بالكويت، استعرضت فيه أحوال حقوق الإنسان بالبلد الخليجي.
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