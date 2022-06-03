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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الخارجية-الروسية-دول-أوروبية-تزيد-عمليات-شراء-الغاز-الروسي-بهدف-التخزين-1063052895.html
الخارجية الروسية: دول أوروبية تزيد عمليات شراء الغاز الروسي بهدف التخزين
الخارجية الروسية: دول أوروبية تزيد عمليات شراء الغاز الروسي بهدف التخزين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي، بفرضه حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، يحاول استخدام الطاقة لأهداف سياسة، متجاهلا مصالح المجتمع... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T19:35+0000
2022-06-03T19:35+0000
روسيا
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في مادة نشرت على موقعها، حول "أساطير الاتحاد الأوروبي في مجال الغذاء وأمن الطاقة": "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض أو التخطيط لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد إمدادات الطاقة الروسية، يقوم بتسييس قطاع الطاقة، ومحاولة استخدام الترابط بين المستهلكين وموردي موارد الطاقة كأداة للضغط السياسي".وأضافت الخارجية الروسية "أن القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع المجلس الأوروبي في 30-31 مايو/أيار 2022 بحظر جزئي لاستيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، يؤكد أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتخلي عن هذه الممارسة الضارة، ولا يأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".وأشارت إلى أن "حسابات دول الاتحاد الأوروبي للاستبدال السريع لغاز الأنابيب الروسي بالغاز الطبيعي المسال هي وهم".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقته، بشكل نهائي، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.وشملت خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام الجاري؛ وتستثني العقوبات، مؤقتاً، النفط القادم عبر خط الأنابيب.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-تطالب-واشنطن-بتفسيرات-حول-تسليم-كييف-مروحيات-روسية-سبق-وسلمت-لأمريكا-للعمل-في-أفغانستان-1063051481.html
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روسيا, اقتصاد

الخارجية الروسية: دول أوروبية تزيد عمليات شراء الغاز الروسي بهدف التخزين

19:35 GMT 03.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي، بفرضه حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، يحاول استخدام الطاقة لأهداف سياسة، متجاهلا مصالح المجتمع الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في مادة نشرت على موقعها، حول "أساطير الاتحاد الأوروبي في مجال الغذاء وأمن الطاقة": "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض أو التخطيط لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد إمدادات الطاقة الروسية، يقوم بتسييس قطاع الطاقة، ومحاولة استخدام الترابط بين المستهلكين وموردي موارد الطاقة كأداة للضغط السياسي".
وأضافت الخارجية الروسية "أن القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع المجلس الأوروبي في 30-31 مايو/أيار 2022 بحظر جزئي لاستيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، يؤكد أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتخلي عن هذه الممارسة الضارة، ولا يأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".

"لا توجد بدائل حقيقية لموارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية في المستقبل القريب... وبعض عواصم الاتحاد الأوروبي تفهم ذلك جيدًا. لذلك، على وجه الخصوص على خلفية التصريحات حول رفض موارد الطاقة الروسية، عدد من الدول من الاتحاد الآن، بالواقع، على العكس من ذلك تزيد من شراء الغاز الطبيعي الروسي لتخزينه مرافق التخزين تحت الأرض الخاصة بهم".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
وأشارت إلى أن "حسابات دول الاتحاد الأوروبي للاستبدال السريع لغاز الأنابيب الروسي بالغاز الطبيعي المسال هي وهم".
مروحيتان من طراز مي-17 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو تطالب واشنطن بتفسيرات حول تسليم كييف مروحيات روسية سبق وسلمت لأمريكا للعمل في أفغانستان
18:16 GMT
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقته، بشكل نهائي، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.
وشملت خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام الجاري؛ وتستثني العقوبات، مؤقتاً، النفط القادم عبر خط الأنابيب.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
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