https://arabic.sputniknews.com/20220603/الخارجية-الروسية-واشنطن-تنتهك-التزاماتها-بتسليم-أوكرانيا-مروحيات-روسية-من-طراز-مي-17-1063050079.html

الخارجية الروسية: واشنطن تنتهك التزاماتها بتسليم أوكرانيا مروحيات روسية من طراز "مي-17"

الخارجية الروسية: واشنطن تنتهك التزاماتها بتسليم أوكرانيا مروحيات روسية من طراز "مي-17"

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا طالبت الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات حول الأساس الذي تقوم واشنطن بناء عليه بتسليم أربع مروحيات من طراز "مي-17"... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T17:41+0000

2022-06-03T17:41+0000

2022-06-03T17:41+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية: "على خلفية تصريحات واشنطن حول شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، لفتت انتباهنا حقيقة صارخة أخرى تتعلق بانتهاك الجانب الأمريكي لالتزاماته الدولية. الحديث هنا عن حزمة "مساعدات" أمريكية لأوكرانيا تم الإعلان عنها في الأول من حزيران/يونيو، تضم ضمن أشياء أخرى 4 مروحيات من طراز "مي-17"، كان بلدنا قد سلمها للولايات المتحدة من أجل تشغيلها في أفغانستان".وتابع تعليق الخارجية: "هذا الأمر تم النص عليه في عقد وشهادة المستخدم النهائي، حيث ذكر بوضوح أنه يجب تسليم المروحيات المذكورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية من أجل قواتها المسلحة".وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة، "قدمت طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية، وطالبت بتوضيحات مفصلة عن سبب تسليم المروحيات إلى أوكرانيا دون علم وموافقة المصدر، أي روسي، وخلافا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تمتنع-أنقرة-عن-أعمال-قد-تؤدي-إلى-تدهور-الأوضاع-في-سوريا-1063009121.html

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