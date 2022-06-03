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العراق يسقط طائرة شراعية تحمل مليون حبة مخدرة
العراق يسقط طائرة شراعية تحمل مليون حبة مخدرة
نجحت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، في إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في محافظة البصرة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:45+0000
2022-06-03T09:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الاستخبارات والتحقيقات العراقية، بيانا قالت فيه إنه تم إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة.وأضاف البيان أنه تم تمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولا يزال البحث جارياً عنه.واختتمت الاستخبارات العراقية بيانها بأنه "تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان قائد الطائرة يعتزم إدخالها إلى الأراضي العراقية".
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق يسقط طائرة شراعية تحمل مليون حبة مخدرة

09:45 GMT 03.06.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© MOADH AL-DULAIMI
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نجحت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، في إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في محافظة البصرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الاستخبارات والتحقيقات العراقية، بيانا قالت فيه إنه تم إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة.
وأوضح البيان أنه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة في (منطقة جريشان)، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود".
وأضاف البيان أنه تم تمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولا يزال البحث جارياً عنه.
واختتمت الاستخبارات العراقية بيانها بأنه "تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان قائد الطائرة يعتزم إدخالها إلى الأراضي العراقية".
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