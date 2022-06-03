عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكرملين-لافروف-سيناقش-قضية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-في-تركيا-1063026278.html
الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا
الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:33+0000
2022-06-03T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسية في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".وأضاف بيسكوف قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت المشاكل اللوجستية بـذنب كييف نفسها، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bae7120c9401abaef3604b19892615d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا

10:33 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسية في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".
وأضاف بيسكوف قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت المشاكل اللوجستية بـذنب كييف نفسها، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала