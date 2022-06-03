https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكرملين-لافروف-سيناقش-قضية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-في-تركيا-1063026278.html
الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا
الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:33+0000
2022-06-03T10:33+0000
2022-06-03T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسية في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".وأضاف بيسكوف قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت المشاكل اللوجستية بـذنب كييف نفسها، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: لافروف سيناقش قضية تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش خلال المحادثات في تركيا قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية الروسية في تركيا بالفعل، حيث من المقرر أن تجري محادثات واتصالات هناك على مستوى رفيع".
وأضاف بيسكوف قائلا: "وسيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال كذلك".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت المشاكل اللوجستية بـذنب كييف نفسها، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، ونزع سلاح أوكرانيا.