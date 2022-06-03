https://arabic.sputniknews.com/20220603/الملكة-إليزابيث-تلتقي-بحفيدتها-ليليبت-التي-تحمل-اسمها-لأول-مرة--1063021895.html

الملكة إليزابيث تلتقي بحفيدتها "ليليبت" التي تحمل اسمها لأول مرة

الملكة إليزابيث تلتقي بحفيدتها "ليليبت" التي تحمل اسمها لأول مرة

التقت الملكة إليزلبيث بابنة حفيدها هاري التي تحمل اسمها "ليليبت" للمرة الأولى، بعد أن تناول الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الغداء مع الملكة وكبار أفراد العائلة... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T08:53+0000

2022-06-03T08:53+0000

2022-06-03T08:53+0000

العالم

الملكة إليزابيث

اليوبيل

الأمير هاري، دوق ساسيكس

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

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وقدم دوق ودوقة ساسكس ابنتهما إلى الملكة، التي كانت تُلقب "ليليبيت" عندما كانت طفلة، في وندسور في إحدى المناسبات الخاصة للعائلة المالكة بعد عرض "قوات اللون" في قصر باكنغهام، أمس .ومن المتوقع أن تبقى مشاركة هاري وميغان على مستوى منخفض في الغالب خلال احتفالات اليوبيل التي تستمر أربعة أيام، مع عدم وجود ما يشير إلى وجود كاميرات "نتفليكس" التي تبعتهما خلال تواجدهما في هولندا في أبريل/نيسان.وتشير صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن كلا من الأمير وزوجته سيحضران "خدمة عيد الشكر" اليوم في كاتدرائية القديس بولس، وهي أول مشاركة ملكية مشتركة لهما منذ عامين.في حين سيمثل الأمير تشارلز الملكة رسميا في الخدمة في لندن اليوم، بعد أن أُجبرت على الانسحاب الليلة الماضية بسبب شعورها بالانزعاج الناجم عن التنقل أثناء العرض، كما سيكون هناك أيضا ظهور للأمير أندرو بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا.ولم يُسمح للأمير هاري وميغان، الذين يقيمان في "فورمور كوتيج" في وندسور، بالتواجد في شرفة قصر باكنغهام أمس.وتأتي أهمية حضور خدمة اليوم كأول ظهور لهاري وميغان مع العائلة المالكة منذ خدمة يوم الكومنولث الفاترة في كنيسة "وستمنستر" في مارس/آذار 2020، قبل وقت قصير من استقالتهما رسميا من منصبهما في العائلة المالكة.وستفتقد الملكة البالغة من العمر 96 عاما حضور خدمة اليوم في كاتدرائية سانت بول، بعد قرار اللحظة الأخيرة الذي أعلنه القصر مساء أمس بعدم الحضور، بعد أن عانت من "عدم الراحة'' خلال عروض "قوات اللون".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليوبيل-البلاتيني-يذيب-خلافات-الماضي-بين-الملكة-وحفيدها-هاري-1062985721.html

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العالم, الملكة إليزابيث, اليوبيل, الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس