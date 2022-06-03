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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الهروب-أفضل-من-الاستسلام-القوات-الأوكرانية-تضطر-للرحيل-عن-شرق-البلاد-1063019130.html
الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد
الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد
تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي شرع في محاربة المواطنين في جنوب شرق البلاد، بعدما أيدوا... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:37+0000
2022-06-03T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتقوم قوات دونيتسك بطرد قوات كييف من أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان في هذه المناطق من اعتداءات من قبل قوات كييف.ويواصل محررو أراضي دونيتسك تقدمهم بينما يلجأ المزيد من عناصر القوات الأوكرانية إلى الهروب من مواقعهم. وقال أخرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك والتي تضم المتطوعين، لـ"سبوتنيك": "نتيح لهم الهروب".وأشار إلى أن بعضهم يغتنمون الفرصة السانحة للهروب. أما الذين لا يدرون ماذا يحدث وهؤلاء يتواجدون بعيدا عن ساحة القتال فيظلون قابعين في مخابئهم، متخيلين أنهم سيبقون سالمين هناك.وأضاف أن عناصر القوات الأوكرانية يفضلون الهروب. أما الذين تتركهم القوات الهاربة في مواقع القتال فلا يرون مفرا من الاستسلام.
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رصد عسكري

الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد

07:37 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون يستقلون إحدى سيارات الباص الخاصة بالقوات الروسية
أسرى أوكرانيون يستقلون إحدى سيارات الباص الخاصة بالقوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي شرع في محاربة المواطنين في جنوب شرق البلاد، بعدما أيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.
وتقوم قوات دونيتسك بطرد قوات كييف من أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان في هذه المناطق من اعتداءات من قبل قوات كييف.
ويواصل محررو أراضي دونيتسك تقدمهم بينما يلجأ المزيد من عناصر القوات الأوكرانية إلى الهروب من مواقعهم. وقال أخرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك والتي تضم المتطوعين، لـ"سبوتنيك": "نتيح لهم الهروب".
وأشار إلى أن بعضهم يغتنمون الفرصة السانحة للهروب. أما الذين لا يدرون ماذا يحدث وهؤلاء يتواجدون بعيدا عن ساحة القتال فيظلون قابعين في مخابئهم، متخيلين أنهم سيبقون سالمين هناك.
وأضاف أن عناصر القوات الأوكرانية يفضلون الهروب. أما الذين تتركهم القوات الهاربة في مواقع القتال فلا يرون مفرا من الاستسلام.
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