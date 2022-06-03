https://arabic.sputniknews.com/20220603/الهروب-أفضل-من-الاستسلام-القوات-الأوكرانية-تضطر-للرحيل-عن-شرق-البلاد-1063019130.html
الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد
الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد
تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي شرع في محاربة المواطنين في جنوب شرق البلاد، بعدما أيدوا... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:37+0000
2022-06-03T07:37+0000
2022-06-03T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتقوم قوات دونيتسك بطرد قوات كييف من أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان في هذه المناطق من اعتداءات من قبل قوات كييف.ويواصل محررو أراضي دونيتسك تقدمهم بينما يلجأ المزيد من عناصر القوات الأوكرانية إلى الهروب من مواقعهم. وقال أخرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك والتي تضم المتطوعين، لـ"سبوتنيك": "نتيح لهم الهروب".وأشار إلى أن بعضهم يغتنمون الفرصة السانحة للهروب. أما الذين لا يدرون ماذا يحدث وهؤلاء يتواجدون بعيدا عن ساحة القتال فيظلون قابعين في مخابئهم، متخيلين أنهم سيبقون سالمين هناك.وأضاف أن عناصر القوات الأوكرانية يفضلون الهروب. أما الذين تتركهم القوات الهاربة في مواقع القتال فلا يرون مفرا من الاستسلام.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الهروب أفضل من الاستسلام.. القوات الأوكرانية تضطر للرحيل عن شرق البلاد
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تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي شرع في محاربة المواطنين في جنوب شرق البلاد، بعدما أيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.
وتقوم قوات دونيتسك بطرد قوات كييف من أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان في هذه المناطق من اعتداءات من قبل قوات كييف.
ويواصل محررو أراضي دونيتسك تقدمهم بينما يلجأ المزيد من عناصر القوات الأوكرانية إلى الهروب من مواقعهم. وقال
أخرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك والتي تضم المتطوعين، لـ"سبوتنيك": "نتيح لهم الهروب".
وأشار إلى أن بعضهم يغتنمون الفرصة السانحة للهروب. أما الذين لا يدرون ماذا يحدث وهؤلاء يتواجدون بعيدا عن ساحة القتال فيظلون قابعين في مخابئهم، متخيلين أنهم سيبقون سالمين هناك.
وأضاف أن عناصر القوات الأوكرانية يفضلون الهروب. أما الذين تتركهم القوات الهاربة في مواقع القتال فلا يرون مفرا من الاستسلام.