https://arabic.sputniknews.com/20220603/الهند-شهدنا-انقضاضا-على-القمح-وسنمنع-تصديره-لكي-لا-يصبح-حكرا-على-الأغنياء-مثلما-حدث-مع-اللقاحات-1063035871.html

الهند: شهدنا "انقضاضا" على القمح وسنمنع تصديره لكي لا يصبح حكرا على الأغنياء مثلما حدث مع اللقاحات

الهند: شهدنا "انقضاضا" على القمح وسنمنع تصديره لكي لا يصبح حكرا على الأغنياء مثلما حدث مع اللقاحات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، وقف تصدير القمح من البلاد بهدف وقف عمليات المضاربة في هذا السوق، في ظل أزمة غذاء عالمية على خلفية العقوبات التي فرضتها دول... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:23+0000

2022-06-03T12:23+0000

2022-06-03T12:23+0000

اقتصاد

العالم

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وقال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في منتدى الأمن الدولي "Globsec 2022" المنعقد في براتيسلافا، إن الهند "حظرت تصدير القمح لوقف المضاربة في هذا السوق، وكذلك بسبب حقيقة أن ارتفاع أسعار هذه الحبوب قد أثر على السوق المحلية" في البلاد.ونوه الوزير الهندي إلى أنه "عادة ما نصدر ما بين 2 و3 ملايين طن. كانت السنة المالية الماضية أفضل، فقد قمنا بتصدير حوالي 7 ملايين طن".وأشار إلى أن الهند صدرت هذا العام القمح لنحو 23 دولة، وزاد حجم الصادرات أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.يذكر أنه في منتصف مايو/أيار، فرضت وزارة التجارة والصناعة الهندية "مع الأخذ في الاعتبار القفزة المفاجئة في الأسعار العالمية للقمح"، حظرا على تصدير القمح من البلاد.وأوضحت الوزارة أنه لن يُسمح بالتصدير إلا على أساس الوثائق التي تسبق تاريخ الحظر، أو في حالة طلب خاص من حكومة أي دولة. بعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارا للطن.

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