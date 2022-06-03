https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-عن-قرار-أوبك-لرفع-إنتاج-النفط-خطوة-إيجابية-لكنها-لا-تكفي-1063046317.html

بايدن عن قرار "أوبك+" لرفع إنتاج النفط: خطوة إيجابية لكنها لا تكفي

بايدن عن قرار "أوبك+" لرفع إنتاج النفط: خطوة إيجابية لكنها لا تكفي

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بقرار مجموعة "أوبك +" زيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، لكنه وجد صعوبة في القول على وجه اليقين ما إذا كان هذا... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T15:57+0000

2022-06-03T15:57+0000

2022-06-03T15:57+0000

العالم

جو بايدن

أوبك

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين: "لا أعرف ما إذا كان هذا سيكون كافيًا، لكنني أعلم أنها بالتأكيد خطوة إيجابية".وكان تحالف "أوبك+" قد أقر أمس الخميس، زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو/تموز ومثلها في أغسطس/آب المقبل. وأنهى تحالف "أوبك+" اجتماعه، في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.وكان مصدر في "أوبك+" قال، إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا.وحسب قرار "أوبك+" فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-سوف-تدمره-ذاتيا-أوبك-ترفع-إنتاج-النفط-بأكثر-من-المتوقع-1063045479.html

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العالم, جو بايدن, أوبك