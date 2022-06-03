https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-هناك-احتمال-أن-ألتقي-بالإسرائيليين-وأزور-السعودية-1063049504.html

بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية

بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه يفكر في القيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إسرائيل. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T17:38+0000

2022-06-03T17:38+0000

2022-06-03T17:38+0000

إيران

السعودية

إسرائيل

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6c4b7a0499ebcb0032665c00848c9327.jpg

جاء القرار المعلن عنه بعد وقت قصير من معالجة المملكة العربية السعودية لإثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط - والتي يمكن أن تساعد في ترويض التضخم الأمريكي المتصاعد - والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن الذي مزقته الحرب، بحسب "فرانس برس".وقال بايدن عندما سئل عن تقارير عن زيارة وشيكة "لست متأكدا متى سأذهب"، مضيفا"هناك احتمال أن ألتقي مع الإسرائيليين و(قادة) بعض الدول العربية في ذلك الوقت".وقال بايدن للصحفيين "ستدرج السعودية في ذلك حال ذهبت، لكن ليس لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي".وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن بايدن سيلتقي مع الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 36 عاما.وبحسب ما ورد سيجري بايدن جولته قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبعة في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يزور بايدن إسرائيل حيث، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيواجه أسئلة محددة حول الدبلوماسية الأمريكية البطيئة الحركة مع خصم البلدين، إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/هل-يزور-بايدن-السعودية-قريبا-البيت-الأبيض-يجيب-1059594870.html

إيران

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, السعودية, إسرائيل, جو بايدن