https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-هناك-احتمال-أن-ألتقي-بالإسرائيليين-وأزور-السعودية-1063049504.html
بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية
بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه يفكر في القيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إسرائيل. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:38+0000
2022-06-03T17:38+0000
2022-06-03T17:38+0000
إيران
السعودية
إسرائيل
جو بايدن
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جاء القرار المعلن عنه بعد وقت قصير من معالجة المملكة العربية السعودية لإثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط - والتي يمكن أن تساعد في ترويض التضخم الأمريكي المتصاعد - والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن الذي مزقته الحرب، بحسب "فرانس برس".وقال بايدن عندما سئل عن تقارير عن زيارة وشيكة "لست متأكدا متى سأذهب"، مضيفا"هناك احتمال أن ألتقي مع الإسرائيليين و(قادة) بعض الدول العربية في ذلك الوقت".وقال بايدن للصحفيين "ستدرج السعودية في ذلك حال ذهبت، لكن ليس لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي".وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن بايدن سيلتقي مع الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 36 عاما.وبحسب ما ورد سيجري بايدن جولته قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبعة في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يزور بايدن إسرائيل حيث، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيواجه أسئلة محددة حول الدبلوماسية الأمريكية البطيئة الحركة مع خصم البلدين، إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/هل-يزور-بايدن-السعودية-قريبا-البيت-الأبيض-يجيب-1059594870.html
إيران
السعودية
إسرائيل
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إيران, السعودية, إسرائيل, جو بايدن
بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه يفكر في القيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إسرائيل.
جاء القرار المعلن عنه بعد وقت قصير من معالجة المملكة العربية السعودية لإثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط - والتي يمكن أن تساعد في ترويض التضخم الأمريكي المتصاعد - والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن الذي مزقته الحرب، بحسب "فرانس برس
".
وقال بايدن عندما سئل عن تقارير عن زيارة وشيكة "لست متأكدا متى سأذهب"، مضيفا"هناك احتمال أن ألتقي مع الإسرائيليين و(قادة) بعض الدول العربية في ذلك الوقت".
وقال بايدن للصحفيين "ستدرج السعودية
في ذلك حال ذهبت، لكن ليس لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي".
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن بايدن سيلتقي مع الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 36 عاما.
وبحسب ما ورد سيجري بايدن جولته قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبعة في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يزور بايدن إسرائيل حيث، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيواجه أسئلة محددة حول الدبلوماسية الأمريكية البطيئة الحركة مع خصم البلدين، إيران
.