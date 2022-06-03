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https://arabic.sputniknews.com/20220603/برلين-إمدادات-الغاز-في-ألمانيا-مستقرة-ولم-تتأثر-بوقف-التوريد-إلى-هولندا-والدنمارك-1063041209.html
برلين: إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة ولم تتأثر بوقف التوريد إلى هولندا والدنمارك
برلين: إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة ولم تتأثر بوقف التوريد إلى هولندا والدنمارك
ذكرت الشبكة الفيدرالية الألمانية لنقل الغاز، اليوم الجمعة، إن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة، كما أن قطع الإمدادات عن هولندا والدنمارك لم يؤثر على أمن... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:11+0000
2022-06-03T13:11+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكدت الشبكة أن مرافق تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بأكثر من 49%.وأضاف بيان الشبكة: "لم يكن لوقف الإمدادات إلى هولندا والدنمارك تأثير على أمن الطاقة في ألمانيا. إمدادات الغاز في ألمانيا لا تزال مستقرة. وقال في رسالة على تويتر: "يبلغ إشغال مرافق تخزين الغاز في ألمانيا 49.2".أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة.وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات هو "تلميح واضح" للغرب.وأضاف ماتيسين: "يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر بنفس الروح، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بلومبيرغ-روسيا-ستجني-285-مليار-دولار-من-عائدات-النفط-والغاز-هذا-العام-1063008504.html
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روسيا, اقتصاد

برلين: إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة ولم تتأثر بوقف التوريد إلى هولندا والدنمارك

13:11 GMT 03.06.2022
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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ذكرت الشبكة الفيدرالية الألمانية لنقل الغاز، اليوم الجمعة، إن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة، كما أن قطع الإمدادات عن هولندا والدنمارك لم يؤثر على أمن الإمدادات.
وأكدت الشبكة أن مرافق تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بأكثر من 49%.
وأضاف بيان الشبكة: "لم يكن لوقف الإمدادات إلى هولندا والدنمارك تأثير على أمن الطاقة في ألمانيا. إمدادات الغاز في ألمانيا لا تزال مستقرة. وقال في رسالة على تويتر: "يبلغ إشغال مرافق تخزين الغاز في ألمانيا 49.2".
أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.
ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة.
وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات هو "تلميح واضح" للغرب.
وأضاف ماتيسين: "يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر بنفس الروح، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات".
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