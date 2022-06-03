https://arabic.sputniknews.com/20220603/بعد-اتفاق-أوبك-العراق-يكشف-عن-حجم-زيادة-إنتاجه-النفطي-1063048037.html

بعد اتفاق "أوبك+".. العراق يكشف عن حجم زيادة إنتاجه النفطي

بعد اتفاق "أوبك+".. العراق يكشف عن حجم زيادة إنتاجه النفطي

كشف العراق، عن حجم زيادة إنتاجه النفطي بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" الذي يقضي برفع الإنتاج بمعدل 648 ألف برميل يوميا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T16:37+0000

2022-06-03T16:37+0000

2022-06-03T16:37+0000

أسعار النفط اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء اليوم الجمعة، المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأمس الخميس أعلن تحالف "أوبك+" رفع حجم إنتاج النفط خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بهدف "تلبية الطلب المتنامي على الخام عالميا".وقال جهاد إنه يجب التنويه الى التفريق بين كميات التصدير والحصص المقررة من قبل أوبك بلس، فالاتفاق يتعلق بالإنتاج وليس بالتصدير.وأضاف "الزيادة في الإنتاج بعد اتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يوميا والتي ستزيد إنتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتباراً من تموز المقبل".وشدد على أن هناك "اتفاق أخلاقي يلزم الجميع الالتزام بالحصص المقررة لكل دولة، وأية زيادة يتفق عليها تكون بالإجماع من قبل جميع دول المنتجة في أوبك بلس ومن ضمنها روسيا".وأكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على أن أية زيادة غير محسوبة سوف تنعكس سلباً على الأسواق العالمية وتؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.وأضاف في هذا الصدد: "ما تعمل عليه دول "أوبك بلس" ومن ضمنها روسيا هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسواق العالمية والتقليل من آثارها وتداعياتها، وكيفية مواجهة هذه التحديات والظروف المختلفة".يشار إلى أن تحالف "أوبك+" (مؤلف من 23 دولة مصدرة للنفط)، بدأ في تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مطلع مايو/آيار 2020، بنحو 9.7 ملايين برميل يوميا، إلا أنه بدأ لاحقا في تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا.

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