عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-المصري-الأوضاع-في-سوريا-وليبيا-والتسوية-الفلسطينية-الإسرائيلية-1063036527.html
بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو،... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:27+0000
2022-06-03T12:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن".وأوضح البيان، أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية – المصرية؛ بما في ذلك، في سياق مشاركة مصر كبلد ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران المقبل.وشهدت العلاقات المصرية - الروسية تطورات مهمة، على مدار السنوات الخمس الماضية؛ حيث انتظمت الزيارات السياسية المتبادلة بين البلدين ولقاءات رئيسي البلدين.وعلاوة على ذلك، اللقاءات الوزارية بصيغة "2 +2"، التي اعتمدها البلدان للتشاور والتنسيق الدائمين؛ وتضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين.كما تشمل مساقات التعاون المتعددة بين البلدين، إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا

بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

12:27 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، نزيه النجاري، قضايا المنطقة، وعلى رأسها سوريا وليبيا وفلسطين واليمن.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن".
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده
19 مايو, 14:34 GMT
وأوضح البيان، أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية – المصرية؛ بما في ذلك، في سياق مشاركة مصر كبلد ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران المقبل.
وشهدت العلاقات المصرية - الروسية تطورات مهمة، على مدار السنوات الخمس الماضية؛ حيث انتظمت الزيارات السياسية المتبادلة بين البلدين ولقاءات رئيسي البلدين.
وعلاوة على ذلك، اللقاءات الوزارية بصيغة "2 +2"، التي اعتمدها البلدان للتشاور والتنسيق الدائمين؛ وتضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين.
كما تشمل مساقات التعاون المتعددة بين البلدين، إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала