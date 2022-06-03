https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-المصري-الأوضاع-في-سوريا-وليبيا-والتسوية-الفلسطينية-الإسرائيلية-1063036527.html
بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو،... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:27+0000
2022-06-03T12:27+0000
2022-06-03T12:27+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن".وأوضح البيان، أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية – المصرية؛ بما في ذلك، في سياق مشاركة مصر كبلد ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران المقبل.وشهدت العلاقات المصرية - الروسية تطورات مهمة، على مدار السنوات الخمس الماضية؛ حيث انتظمت الزيارات السياسية المتبادلة بين البلدين ولقاءات رئيسي البلدين.وعلاوة على ذلك، اللقاءات الوزارية بصيغة "2 +2"، التي اعتمدها البلدان للتشاور والتنسيق الدائمين؛ وتضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين.كما تشمل مساقات التعاون المتعددة بين البلدين، إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا
بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، نزيه النجاري، قضايا المنطقة، وعلى رأسها سوريا وليبيا وفلسطين واليمن.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن".
وأوضح البيان، أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية – المصرية؛ بما في ذلك، في سياق مشاركة مصر كبلد ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران المقبل.
وشهدت العلاقات المصرية - الروسية تطورات مهمة، على مدار السنوات الخمس الماضية؛ حيث انتظمت الزيارات السياسية المتبادلة بين البلدين ولقاءات رئيسي البلدين.
وعلاوة على ذلك، اللقاءات الوزارية بصيغة "2 +2"، التي اعتمدها البلدان للتشاور والتنسيق الدائمين؛ وتضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين.
كما تشمل مساقات التعاون المتعددة بين البلدين، إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية
في مصر، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.