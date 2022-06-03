https://arabic.sputniknews.com/20220603/بيغين-الفلسطينيون-استخدموا-ضدنا-سلاحا-جعل-المعركة-أشبه-بـالحرب-العالمية-الثانية-1063033450.html

بيغين: الفلسطينيون استخدموا ضدنا سلاحا جعل المعركة أشبه بـ"الحرب العالمية الثانية"

بيغين: الفلسطينيون استخدموا ضدنا سلاحا جعل المعركة أشبه بـ"الحرب العالمية الثانية"

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين استخدموا سلاحا مهما ضد الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، في العام 1982. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T11:36+0000

2022-06-03T11:36+0000

2022-06-03T11:36+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101428/21/1014282148_0:58:1100:677_1920x0_80_0_0_b28c0292e4d2307081e9f079d1f45865.jpg

وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين في لبنان استخدموا أسلحة مختلفة، خاصة من الاتحاد السوفييتي السابق، وتحديدا صواريخ الكاتيوشا وقد سببت للجيش الإسرائيلي مصاعب وأضرار كبيرة، وشبّه الوضع في الشمال الإسرائيلي، آنذاك، بحالة الرعب الدائمة والمفاجئة.ونقلت الصحيفة عن مناحم بيغين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مؤكدا أن صواريخ الكاتيوشا قد سببت صداعا كبيرا ومؤلما للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، وكانت المعركة "أشبه بالحرب العالمية الثانية"، مدعيا أن بلاده لم تقم بـ"غزو" لبنان، في إشارة إلى دخول الجيش الإسرائيلي، لبنان، في العام 1982، بدعوى أن بلاده حاربت الفصائل الفلسطينية في لبنان، والتي هاجمت مناطق إسرائيلية مختلفة، ما جعل الجيش الإسرائيلي يقوم بالرد، بهدف حماية شعبه.وأكدت الصحيفة العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، اعترفت، آنذاك، بحق إسرائيل في التحرك ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت متمركزة في لبنان، في هذا التوقيت، خاصة بعدما تركت الأردن في سبعينيات القرن الماضي.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس رونالد ريغان اقترح دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليصبحوا مواطنين لبنانيين، فيما علق بيغين بأن لبنان دولة عربية صغيرة، مقترحا ترحيلهم إلى دول عربية أخرى، مثل ليبيا وسوريا والعراق.وجاء اقتراح بيغين بترجيل اللاجئين الفلسطينيين إلى ليبيا باعتبارها دولة كبيرة في الحجم الجغرافي، ومؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما تتميز العراق بأن مواردها ضخمة ولديها مخزون كبير من النفط.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الجلسة عقدت في الواحد والعشرين من يونيو/حزيران 1982، في البيت الأبيض، بعد مرور أسبوعين فقط على اندلاع الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/إعلام-بيغن-وريغان-ناقشا-ترحيل-اللاجئين-الفلسطينيين-إلى-دول-أخرى-ما-هي-1063028436.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي