https://arabic.sputniknews.com/20220603/بينيت-إسرائيل-ستتخذ-إجراءات-ضد-إيران-لوقف-برنامجها-النووي-إذا-فشلت-الدبلوماسية-معها-1063021352.html

بينيت: إسرائيل ستتخذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشلت الدبلوماسية معها

بينيت: إسرائيل ستتخذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشلت الدبلوماسية معها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T08:30+0000

2022-06-03T08:30+0000

2022-06-03T08:30+0000

إسرائيل

إيران

نفتالي بينيت

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062864043_0:101:2935:1751_1920x0_80_0_0_b22d2e67d54d84905b949bd481de191a.jpg

وحسب "رويترز"، جاءت تصريحات بينيت، خلال لقائه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل أمس إلى إسرائيل. وأضاف أن "إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا على المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني لكنها قد تتخذ إجراءات مستقلة".وأوضح أن "إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك ضمن الإطار الزمني المناسب".وتأتي هذه الزيارة على خلفية تقديم إسرائيل شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، وفي خضم الجهود التي تبذلها الدول الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بخصوص برنامجها النووي.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أمس الخميس، أن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الموجود في واشنطن حالياً، يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي، جيك سوليفان، والمسؤولين في البيت الأبيض حول هذا الشأن".وأشارت الهيئة إلى أن "لقاءات حولاتا وسوليفان تأتي في إطار اللقاء الدوري الذي ينظمه المنتدى الإسرائيلي الأمريكي المتعلق بمواجهة إيران، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر رسمية قولها، إن "حولاتا وسوليفان تعهدا، في ختام اجتماعهما في واشنطن، بتنسيق الجهود الهادفة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع عدوانها الإقليمي".وأضافت الصحيفة أن حولاتا وسوليفان، ناقشا الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، وأنماط التعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسؤولون-سابقون-وخبراء-إيران-على-بعد-أسبوعين-من-تطوير-أسلحة-نووية-1061480926.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, إيران, نفتالي بينيت, العالم, أخبار العالم الآن