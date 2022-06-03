https://arabic.sputniknews.com/20220603/تراجع-كبير-لأسهم-ياندكس-وسط-أنباء-عن-تعرض-مديرها-العام-لعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1063043529.html

تراجع كبير لأسهم "ياندكس" وسط أنباء عن تعرض مديرها العام لعقوبات الاتحاد الأوروبي

تراجع كبير لأسهم "ياندكس" وسط أنباء عن تعرض مديرها العام لعقوبات الاتحاد الأوروبي

تراجعت أسعار أسهم شركة "ياندكس" الروسية، اليوم الجمعة، بنسبة 5.8 على خلفية أنباء حول فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد المؤسس المشارك للشركة أركادي فولوج، لكن... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:58+0000

2022-06-03T13:58+0000

2022-06-03T13:58+0000

العالم

ياندكس

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لمعطيات التداول، بحلول الساعة 16:00 مساءً بتوقيت موسكو، انخفضت أسهم "ياندكس" بنسبة 3.1% إلى 1543 روبلاً، بينما وصل التراجع قبل دقائق لنسبة 5.8% إلى 1500 روبل. وقبل إعلان البيانات، تراوحت الأسهم حول مستوى الإغلاق السابق.هذا وكان قد تم إدراج المؤسس المشارك لشركة "ياندكس" أركادي فولوج، اليوم الجمعة، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثائق أصدرها الاتحاد.ونشر الاتحاد الأوروبي، اليوم، في جريدته الرسمية، حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، وتشمل 65 شخصاً و18 مؤسسة.ووفقا للوثيقة، فإن العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمؤسسات ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر حزيران/يونيو الجاري. بين من طالتهم العقوبات الغربية، المؤسس المشارك والمدير العام لمحرك البحث الروسي "ياندكس"، أركادي فولوج، حيث جاء في وثيقة العقوبات أن فولوج يدعم الحكومة الروسية مادياً أو ماليًا وأنه مسؤول عن دعم الإجراءات أو السياسات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها. كما طالت العقوبات عدداً من الصحفيين الروس، من بينهم صحفيي موقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" بيتر أكوبوف، وفيكتوريا نيكيفوروفا، وتيموفيي سيرغيتسيف.

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