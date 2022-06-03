https://arabic.sputniknews.com/20220603/تفاصيل-سقوط-شبكة-من-أخطر-زعماء-تهريب-المهاجرين-كيف-تلاعبوا-بأرواح-السوريين-1063047117.html
تفاصيل سقوط شبكة من أخطر زعماء تهريب المهاجرين... كيف تلاعبوا بأرواح السوريين
تفاصيل سقوط شبكة من أخطر زعماء تهريب المهاجرين... كيف تلاعبوا بأرواح السوريين
أعلنت الشرطة الأوروبية، الجمعة، أنها اعتقلت 8 من زعماء تهريب المهاجرين، الذين وصفتهم بأنهم "خطيرون جدا". 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:24+0000
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وأوضحت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول"، في بيان، أن العملية التي أطلقت في أغسطس/آب من العام الماضي، أسفرت عن تفكيك شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب الآلاف من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى القارة.وأضافت: "هؤلاء المستهدفون بالغو الأهمية لليوروبول، وخصوصا مواطنون سوريون كانت لهم علاقات دولية في بلدان المصدر والعبور والوصول"، ووصفت يوروبول: "زعماء تهريب المهاجرين" بأنهم "خطيرون جدا".كما اعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا.وذكرت الوكالة أن العملية رصدت العام الماضي 916 "حادثة تهريب" ونفذت 151 مهمة تفتيش لمنازل وصادرت نحو مليون دولار من الأصول.واستخدم المهربون حاويات شاحنات وعربات مغلقة وسيارات خاصة لنقل مهاجرين من تركيا عبر مناطق غرب البلقان ورومانيا والمجر باتجاه النمسا وألمانيا وهولندا.وروّج المهربون خدماتهم على منصات التواصل الاجتماعي "لإقناع أقارب المهاجرين بأن المسألة آمنة"، وغالبا ما استخدموا فيديوهات قصيرة "لبيع خدمات التهريب الآمنة افتراضا".سُددت الدفعات عبر نظام مالي سري يطلق عليه "الحوالة"، وهو شبكة غير رسمية للتحويلات المالية من شخص لآخر، يعدّ تعقبها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات المصرفية.وقالت الشرطة الفيدرالية الألمانية إنها لا تزال تطارد ستة مشتبه بهم رئيسيين.
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العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
تفاصيل سقوط شبكة من أخطر زعماء تهريب المهاجرين... كيف تلاعبوا بأرواح السوريين
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أعلنت الشرطة الأوروبية، الجمعة، أنها اعتقلت 8 من زعماء تهريب المهاجرين، الذين وصفتهم بأنهم "خطيرون جدا".
وأوضحت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي
"يوروبول"، في بيان، أن العملية التي أطلقت في أغسطس/آب من العام الماضي، أسفرت عن تفكيك شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب الآلاف من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى القارة.
وأضافت: "هؤلاء المستهدفون بالغو الأهمية لليوروبول، وخصوصا مواطنون سوريون كانت لهم علاقات دولية في بلدان المصدر والعبور والوصول"، ووصفت يوروبول: "زعماء تهريب المهاجرين" بأنهم "خطيرون جدا".
23 فبراير 2018, 09:59 GMT
كما اعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا.
وتابعت: "كشفت خيوط التحقيق أن المستهدفين سهّلوا تهريب 10 آلاف مهاجر على الأقل، غالبيتهم من أصول سورية وباكستانية وأفغانية".
وذكرت الوكالة أن العملية رصدت العام الماضي 916 "حادثة تهريب" ونفذت 151 مهمة تفتيش لمنازل وصادرت نحو مليون دولار من الأصول.
واستخدم المهربون حاويات شاحنات وعربات مغلقة وسيارات خاصة لنقل مهاجرين من تركيا عبر مناطق غرب البلقان ورومانيا والمجر باتجاه النمسا وألمانيا وهولندا.
وبحسب البيان، تقاضى المهربون ما بين 4000 يورو (4300 دولار) و10000 يورو لنقل المهاجرين عبر الحدود الأوروبية في "ظروف مزرية جدا وفي أحيان كثيرة مهددة للأرواح".
وروّج المهربون خدماتهم على منصات التواصل الاجتماعي "لإقناع أقارب المهاجرين بأن المسألة آمنة"، وغالبا ما استخدموا فيديوهات قصيرة "لبيع خدمات التهريب الآمنة افتراضا".
سُددت الدفعات عبر نظام مالي سري يطلق عليه "الحوالة"، وهو شبكة غير رسمية للتحويلات المالية من شخص لآخر، يعدّ تعقبها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات المصرفية.
وقالت الشرطة الفيدرالية الألمانية إنها لا تزال تطارد ستة مشتبه بهم رئيسيين.