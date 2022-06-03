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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-استخباراتي-بريطاني-القوات-الروسية-تحقق-نجاحا-تكتيكيا-في-دونباس-1063018767.html
تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس
تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن نجاحات القوات العسكرية الروسية في الميدان الأوكراني، مشيرة إلى حصول تقدم على محاور عدة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:29+0000
2022-06-03T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن المخابرات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية تحقق نجاحاً تكتيكياً في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.وأشار تقرير المخابرات البريطانية، إلى أن روسيا تسيطر على أكثر من 90% من منطقة لوغانسك ودونتيسك، ومن المرجح أن تكتمل السيطرة على هذه المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.وبحسب التقرير الاستخباراتي، فإن "روسيا فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية في أوكرانيا، المتمثل بالسيطرة على العاصمة كييف".الجدير بالذكر، أن القوات العسكرية الروسية وصلت إلى حدود كييف، لكنها عدلت من خطتها وارتأت الانسحاب بعد توصل كييف وموسكو لاتفاق شبه نهائي بشأن بعض الشروط في تركيا، لكن الجانب الأوكراني لم يطبق أيا من الشروط والاتفاقات التي انهارت بعد ذلك.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم

تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس

07:29 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
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كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن نجاحات القوات العسكرية الروسية في الميدان الأوكراني، مشيرة إلى حصول تقدم على محاور عدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن المخابرات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية تحقق نجاحاً تكتيكياً في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وأشار تقرير المخابرات البريطانية، إلى أن روسيا تسيطر على أكثر من 90% من منطقة لوغانسك ودونتيسك، ومن المرجح أن تكتمل السيطرة على هذه المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.
وبحسب التقرير الاستخباراتي، فإن "روسيا فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية في أوكرانيا، المتمثل بالسيطرة على العاصمة كييف".
الجدير بالذكر، أن القوات العسكرية الروسية وصلت إلى حدود كييف، لكنها عدلت من خطتها وارتأت الانسحاب بعد توصل كييف وموسكو لاتفاق شبه نهائي بشأن بعض الشروط في تركيا، لكن الجانب الأوكراني لم يطبق أيا من الشروط والاتفاقات التي انهارت بعد ذلك.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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