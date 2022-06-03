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القوات الأوكرانية تستهدف سيارات صحفيين في دونباس
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-العالم-الغربي-يتحضر-للتعايش-مع-الفشل-وتقبل-انتصار-روسيا-بخيارات-عدة-1063026446.html
تقرير: العالم الغربي يتحضر للتعايش مع الفشل وتقبل انتصار روسيا بخيارات عدة
تقرير: العالم الغربي يتحضر للتعايش مع الفشل وتقبل انتصار روسيا بخيارات عدة
حثت وسائل إعلام غربية مجتمعاتها على تقبل حقيقة الوضع والتعايش معه، وذلك بعد فشل الدول الغربية في حربها ضد روسيا وانتصار الأخيرة في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:45+0000
2022-06-03T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي"على منصة تلغرام، تقريرا عن ما يدور في الأروقة السياسية الغربية وتحديدا ما تم نشره في صحيفة "هيل" البريطانية بعنوان "الحقيقة غير السارة عن أوكرانيا".وبحسب التقرير، فإن الغرب وضع نفسه أمام 4 خيارات لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستنتاج وحيد لا مفر منه وعلى الدول والقادة الغربيين تقبله وهو انتصار روسيا.أما عن الخيارات الأربعة المقترحة بحسب الصحيفة، فالأول أن مناطق أوكرانية عدة قد تصبح ضمن سيادة روسيا أي ضمن "الإمبراطورية الروسية".أما الخيار الثاني، فهو الاعتراف بفشل الغرب في هزيمة الجيش الروسي وإمكانية استعادة الأراضي التي سيطرت موسكو عليها مؤخرا في أوكرانيا.أما الخيار الثالث وهو محض خيال عن تسجيل أي انتصار أوكراني على روسيا خصوصا مع الخسائر المتتالية للأراضي وانكفاء حكم كييف وانحساره إلى مستويات غير مسبوقة.وأشارت الصحيفة إلى الخيار الرابع وهو الأهم بالنسبة لها والمتمثل بالنتيجة الحتمية الوحيدة وهي أوكرانيا مجزأة وممزقة لا تخضع لسلطة واحدة وستكون بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى.وخلص التقرير أن الانتصار الأول والأخير سيكون للكرملين بالرغم من بعض الصعوبات والإخفاقات، لكن الأجدى للغرب التصالح مع الحقيقة القاسية.
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العالم

تقرير: العالم الغربي يتحضر للتعايش مع الفشل وتقبل انتصار روسيا بخيارات عدة

10:45 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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حثت وسائل إعلام غربية مجتمعاتها على تقبل حقيقة الوضع والتعايش معه، وذلك بعد فشل الدول الغربية في حربها ضد روسيا وانتصار الأخيرة في أوكرانيا.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي"على منصة تلغرام، تقريرا عن ما يدور في الأروقة السياسية الغربية وتحديدا ما تم نشره في صحيفة "هيل" البريطانية بعنوان "الحقيقة غير السارة عن أوكرانيا".
وبحسب التقرير، فإن الغرب وضع نفسه أمام 4 خيارات لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستنتاج وحيد لا مفر منه وعلى الدول والقادة الغربيين تقبله وهو انتصار روسيا.
أما عن الخيارات الأربعة المقترحة بحسب الصحيفة، فالأول أن مناطق أوكرانية عدة قد تصبح ضمن سيادة روسيا أي ضمن "الإمبراطورية الروسية".
أما الخيار الثاني، فهو الاعتراف بفشل الغرب في هزيمة الجيش الروسي وإمكانية استعادة الأراضي التي سيطرت موسكو عليها مؤخرا في أوكرانيا.
أما الخيار الثالث وهو محض خيال عن تسجيل أي انتصار أوكراني على روسيا خصوصا مع الخسائر المتتالية للأراضي وانكفاء حكم كييف وانحساره إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الصحيفة إلى الخيار الرابع وهو الأهم بالنسبة لها والمتمثل بالنتيجة الحتمية الوحيدة وهي أوكرانيا مجزأة وممزقة لا تخضع لسلطة واحدة وستكون بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى.
وخلص التقرير أن الانتصار الأول والأخير سيكون للكرملين بالرغم من بعض الصعوبات والإخفاقات، لكن الأجدى للغرب التصالح مع الحقيقة القاسية.
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