https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-العالم-الغربي-يتحضر-للتعايش-مع-الفشل-وتقبل-انتصار-روسيا-بخيارات-عدة-1063026446.html

تقرير: العالم الغربي يتحضر للتعايش مع الفشل وتقبل انتصار روسيا بخيارات عدة

تقرير: العالم الغربي يتحضر للتعايش مع الفشل وتقبل انتصار روسيا بخيارات عدة

حثت وسائل إعلام غربية مجتمعاتها على تقبل حقيقة الوضع والتعايش معه، وذلك بعد فشل الدول الغربية في حربها ضد روسيا وانتصار الأخيرة في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T10:45+0000

2022-06-03T10:45+0000

2022-06-03T10:45+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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ونشرت صفحة "النطاق الروسي"على منصة تلغرام، تقريرا عن ما يدور في الأروقة السياسية الغربية وتحديدا ما تم نشره في صحيفة "هيل" البريطانية بعنوان "الحقيقة غير السارة عن أوكرانيا".وبحسب التقرير، فإن الغرب وضع نفسه أمام 4 خيارات لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستنتاج وحيد لا مفر منه وعلى الدول والقادة الغربيين تقبله وهو انتصار روسيا.أما عن الخيارات الأربعة المقترحة بحسب الصحيفة، فالأول أن مناطق أوكرانية عدة قد تصبح ضمن سيادة روسيا أي ضمن "الإمبراطورية الروسية".أما الخيار الثاني، فهو الاعتراف بفشل الغرب في هزيمة الجيش الروسي وإمكانية استعادة الأراضي التي سيطرت موسكو عليها مؤخرا في أوكرانيا.أما الخيار الثالث وهو محض خيال عن تسجيل أي انتصار أوكراني على روسيا خصوصا مع الخسائر المتتالية للأراضي وانكفاء حكم كييف وانحساره إلى مستويات غير مسبوقة.وأشارت الصحيفة إلى الخيار الرابع وهو الأهم بالنسبة لها والمتمثل بالنتيجة الحتمية الوحيدة وهي أوكرانيا مجزأة وممزقة لا تخضع لسلطة واحدة وستكون بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى.وخلص التقرير أن الانتصار الأول والأخير سيكون للكرملين بالرغم من بعض الصعوبات والإخفاقات، لكن الأجدى للغرب التصالح مع الحقيقة القاسية.

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العالم