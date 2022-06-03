https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-مقتل-أكثر-من-250-أمريكا-في-232-واقعة-إطلاق-نار-منذ-بداية-2022-1063026079.html

تقرير: مقتل أكثر من 250 أمريكيا في 232 واقعة إطلاق نار منذ بداية 2022

تقرير: مقتل أكثر من 250 أمريكيا في 232 واقعة إطلاق نار منذ بداية 2022

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/أيار، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T10:53+0000

2022-06-03T10:53+0000

2022-06-03T10:57+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لإحصائية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" عن أرشيف العنف المسلح، فقد وقع بالفعل 232 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام في الولايات المتحدة، آخرها عندما فتح مسلح النار في مستشفى بمدينة تولسا، فقتل 4 أشخاص بينهم مريض.وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة العشرين منذ إطلاق النار الأسبوع الماضي على مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، والذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين.وبلغ معدل حالات إطلاق النار الجماعي، التي تتضمن إصابة أو مقتل 4 أشخاص أو أكثر - غير مطلق النار - أكثر من حادثة في اليوم حتى الآن هذا العام، فلم يمر أسبوع واحد في عام 2022 دون أربع عمليات إطلاق نار جماعية على الأقل.قبل ذلك، لم تكن الحوادث قد تجاوزت 400 سنويًا منذ أن بدأ أرشيف عنف السلاح في التتبع في عام 2014.ويعتبر معدل هذا العام هو أعلى مستوى تسجله البلاد عند مقارنة نفس الفترة الزمنية مع العام الماضي، فبحسب رسم بياني ضمنته الصحيفة تقريرها يلاحظ أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت 232 حادة حتى الآن، فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 240.أما في العام 2020 فقد وقع في الأشهر الخمسة الأولى 155 حادثة، وفي 2019 وقعت 147 حادثة خلال الأشهر الخمسة الأولى.وأسفرت عمليات إطلاق النار الجماعية عن مقتل 256 شخصًا وإصابة 1010 آخرين حتى نهاية شهر مايو/أيار.طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد، مقترحاً حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، وذلك بالتزامن مع سلسلة جديدة من حوادث إطلاق النار.وأدان بايدن رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول".وقال في خطابه الذي وجهه إلى الأمة: "حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئاً"، مضيفاً أن المشرعين "لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى".وبعد فترة قصيرة من كلمة بايدن، وقعت حادثة إطلاق نار في ولاية أيوا، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وقالت الشرطة إن رجلاً قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في أيوا ثم انتحر.

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