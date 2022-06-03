https://arabic.sputniknews.com/20220603/خبير-روسيا-ستحقق-كل-أهدافها-العسكرية-في-أوكرانيا-بغض-النظر-عن-الدعم-الغربي-لكييف-1063040852.html
خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف
خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف
نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يقول إن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تجلب لأوكرانيا إلا المزيد من المعاناة، موسكو تعوّل على ألا تقدم أنقرة على عمل عسكري شمالي... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:10+0000
2022-06-03T13:10+0000
2022-06-03T13:10+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف
خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن ضخ الأسلحة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ولن يجلب لأوكرانيا ذاتها إلا المزيد من المعاناة.وأكد بيسكوف أن تزويد كييف بالأسلحة لا يغير جميع معايير العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، كما أن استخدام الأسلحة ضد روسيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ويسبب المزيد من المعاناة لأوكرانيا نفسها.يقول الكاتب والمحلل السياسي، أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:خبير: تصريحات تركيا ماهي إلا إعلانات وضغط إعلاميأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "نتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية، ونرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية".حول هذا الموضوع قال الباحث والمحلل سياسي، مالك شعبان، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف
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نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يقول إن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تجلب لأوكرانيا إلا المزيد من المعاناة، موسكو تعوّل على ألا تقدم أنقرة على عمل عسكري شمالي سوريا، الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة شهرين في اليمن.
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن ضخ الأسلحة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ولن يجلب لأوكرانيا ذاتها إلا المزيد من المعاناة.
وأكد بيسكوف أن تزويد كييف بالأسلحة لا يغير جميع معايير العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، كما أن استخدام الأسلحة ضد روسيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ويسبب المزيد من المعاناة لأوكرانيا نفسها.
يقول الكاتب والمحلل السياسي، أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "بلا قيود
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
إن "تقديم الأسلحة لأوكرانيا يمكن أن يعرقل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن في نهاية المطاف روسيا ستحقق كل أهدافها، ولن تتخلى عن ذلك أبدا، لكن هي مسألة وقت لا أكثر، بغض النظر عن تقديم أو عدم تقديم الأسلحة للجانب الأوكراني، لكن هذا الأمر سيفاقم بالتأكيد من معاناة أوكرانيا".
خبير: تصريحات تركيا ماهي إلا إعلانات وضغط إعلامي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا.
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "نتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية، ونرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية".
حول هذا الموضوع قال الباحث والمحلل سياسي، مالك شعبان، لـ "بلا قيود
":
إن تركيا تحتل اليوم أجزاء من الأراضي السورية تحت عنوان متطلبات الأمن القومي وحمايته، وتستغل انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية، والأمريكي في سياسته الخارجية مراوغ ومن المعتقد أن يستخدم تركيا كورقة ضغط، أي ان يكون له تصريحات معينه في العلن ولكن في الباطن لديه اتفاقيات أخرى، وإن جميع هذه التصريحات ما هي إلا مجرد تصرحات إعلانية للضغط إعلاميا لا أكثر.
التفاصيل في الملف الصوتي....