https://arabic.sputniknews.com/20220603/خبير-روسيا-ستحقق-كل-أهدافها-العسكرية-في-أوكرانيا-بغض-النظر-عن-الدعم-الغربي-لكييف-1063040852.html

خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف

خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف

نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يقول إن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تجلب لأوكرانيا إلا المزيد من المعاناة، موسكو تعوّل على ألا تقدم أنقرة على عمل عسكري شمالي... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:10+0000

2022-06-03T13:10+0000

2022-06-03T13:10+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف خبير: روسيا ستحقق كل أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن ضخ الأسلحة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ولن يجلب لأوكرانيا ذاتها إلا المزيد من المعاناة.وأكد بيسكوف أن تزويد كييف بالأسلحة لا يغير جميع معايير العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، كما أن استخدام الأسلحة ضد روسيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ويسبب المزيد من المعاناة لأوكرانيا نفسها.يقول الكاتب والمحلل السياسي، أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:خبير: تصريحات تركيا ماهي إلا إعلانات وضغط إعلاميأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "نتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية، ونرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية".حول هذا الموضوع قال الباحث والمحلل سياسي، مالك شعبان، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....

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2022

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