https://arabic.sputniknews.com/20220603/خسائر-معدومة-روسيا-تغير-تكتيك-عمليتها-الخاصة-في-أوكرانيا-1063016822.html
خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا
خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا
أعلن مسؤول برلماني روسي عن تغيير تكتيك العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T05:50+0000
2022-06-03T05:50+0000
2022-06-03T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وصرح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، لـ"سبوتنيك" بأن القوات الروسية لم تستخدم في بادئ الأمر، السلاح عند دخولها مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، ولكنها اضطرت إلى تغيير التكتيك ليتفق والفنون العسكرية ومقتضيات القتال، إذ تعرضت لإطلاق النار، فسقط قتلى في صفوفها. وكانت النتيجة، بعد تغيير التكتيك، أن القوات الروسية لم تعد تواجه خسائر تذكر.وبدأت روسيا عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 بهدف حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس/آذار سقوط 1351 قتيلا في صفوف القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وبعد ذلك لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الروسية لأنها تكاد تكون معدومة، وفقا لما قاله رئيس لجنة الدفاع.واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لمنع هجوم كانت قوات كييف تخطط لشنه على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس في بداية مارس الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا
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أعلن مسؤول برلماني روسي عن تغيير تكتيك العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وصرح
أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، لـ"سبوتنيك" بأن القوات الروسية لم تستخدم في بادئ الأمر، السلاح عند دخولها مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، ولكنها اضطرت إلى تغيير التكتيك ليتفق والفنون العسكرية ومقتضيات القتال، إذ تعرضت لإطلاق النار، فسقط قتلى في صفوفها. وكانت النتيجة، بعد تغيير التكتيك، أن القوات الروسية لم تعد تواجه خسائر تذكر.
وبدأت روسيا عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 بهدف حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس/آذار سقوط 1351 قتيلا في صفوف القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وبعد ذلك لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الروسية لأنها تكاد تكون معدومة، وفقا لما قاله رئيس لجنة الدفاع.
واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لمنع هجوم كانت قوات كييف تخطط لشنه على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس في بداية مارس الماضي.