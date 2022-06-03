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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/خسائر-معدومة-روسيا-تغير-تكتيك-عمليتها-الخاصة-في-أوكرانيا-1063016822.html
خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا
خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا
أعلن مسؤول برلماني روسي عن تغيير تكتيك العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T05:50+0000
2022-06-03T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وصرح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، لـ"سبوتنيك" بأن القوات الروسية لم تستخدم في بادئ الأمر، السلاح عند دخولها مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، ولكنها اضطرت إلى تغيير التكتيك ليتفق والفنون العسكرية ومقتضيات القتال، إذ تعرضت لإطلاق النار، فسقط قتلى في صفوفها. وكانت النتيجة، بعد تغيير التكتيك، أن القوات الروسية لم تعد تواجه خسائر تذكر.وبدأت روسيا عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 بهدف حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس/آذار سقوط 1351 قتيلا في صفوف القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وبعد ذلك لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الروسية لأنها تكاد تكون معدومة، وفقا لما قاله رئيس لجنة الدفاع.واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لمنع هجوم كانت قوات كييف تخطط لشنه على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس في بداية مارس الماضي.
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روسيا, رصد عسكري

خسائر معدومة.. روسيا تغير تكتيك عمليتها الخاصة في أوكرانيا

05:50 GMT 03.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية تسير في الأراضي المحررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية
القوات الروسية تسير في الأراضي المحررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أعلن مسؤول برلماني روسي عن تغيير تكتيك العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وصرح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، لـ"سبوتنيك" بأن القوات الروسية لم تستخدم في بادئ الأمر، السلاح عند دخولها مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، ولكنها اضطرت إلى تغيير التكتيك ليتفق والفنون العسكرية ومقتضيات القتال، إذ تعرضت لإطلاق النار، فسقط قتلى في صفوفها. وكانت النتيجة، بعد تغيير التكتيك، أن القوات الروسية لم تعد تواجه خسائر تذكر.
وبدأت روسيا عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 بهدف حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس/آذار سقوط 1351 قتيلا في صفوف القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وبعد ذلك لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الروسية لأنها تكاد تكون معدومة، وفقا لما قاله رئيس لجنة الدفاع.
واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لمنع هجوم كانت قوات كييف تخطط لشنه على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس في بداية مارس الماضي.
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:51 GMT
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