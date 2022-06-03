https://arabic.sputniknews.com/20220603/ديوان-الحبوب-التونسي-قدمنا-طلبا-إلى-البنك-الأوروبي-للحصول-على-قرض-وهو-قيد-الدراسة-1063020325.html
ديوان الحبوب التونسي: قدمنا طلبا إلى البنك الأوروبي للحصول على قرض.. وهو قيد الدراسة
ديوان الحبوب التونسي: قدمنا طلبا إلى البنك الأوروبي للحصول على قرض.. وهو قيد الدراسة
أكد ديوان الحبوب التونسي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لم يصرف أي قروض للديوان خلال الفترة الحالية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:48+0000
2022-06-03T07:48+0000
2022-06-03T07:48+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا الرسمية، نفت مديرة ديوان وزير الفلاحة التونسي، فاتن الخماسي، أن يكون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد صرف قرضا بقيمة 150 مليون يورو لديوان الحبوب، كما يتداول، مؤكدة أن "تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لاصلاح منظومة الحبوب".وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد نشر عبر موقعه الالكتروني أن ديوان الحبوب التونسي تقدم بطلب من أجل الحصول على قرض بمقدار 150 مليون يورو، لافتا إلى أنه سيدرس الطلب بحلول 20 يوليو/تموز 2022.وقالت الخماسي: "هناك مفاوضات متقدمة بشأن هذا التمويل"، موضحة أنه يستهدف "إعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الأزمة الأوكرانية".وأكدت المسؤولة التونسية أن الحكومة لن تتراجع عن الأسعار التي عرضها ديوان الحبوب على الفلاحين لشراء الحبوب، مشددة أن الحديث عن تخفيض تلك الأسعار "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".
https://arabic.sputniknews.com/20210216/تونس-حظر-سفر-مسؤولين-بينهم-وزير-سابق-في-قضية-القمح-الفاسد-1048127122.html
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أخبار تونس اليوم
ديوان الحبوب التونسي: قدمنا طلبا إلى البنك الأوروبي للحصول على قرض.. وهو قيد الدراسة
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أكد ديوان الحبوب التونسي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لم يصرف أي قروض للديوان خلال الفترة الحالية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا
الرسمية، نفت مديرة ديوان وزير الفلاحة التونسي، فاتن الخماسي، أن يكون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد صرف قرضا بقيمة 150 مليون يورو لديوان الحبوب، كما يتداول، مؤكدة أن "تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لاصلاح منظومة الحبوب".
16 فبراير 2021, 14:01 GMT
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد نشر عبر موقعه الالكتروني أن ديوان الحبوب التونسي تقدم بطلب من أجل الحصول على قرض
بمقدار 150 مليون يورو، لافتا إلى أنه سيدرس الطلب بحلول 20 يوليو/تموز 2022.
وقالت الخماسي: "هناك مفاوضات متقدمة بشأن هذا التمويل"، موضحة أنه يستهدف "إعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الأزمة الأوكرانية".
وعن احتياطيات البلاد من القمح وتأثرها بالأزمة الأوكرانية، أكدت مديرة ديوان وزير الفلاحة أن تونس لديها احتياطيات تكفيها لـ7 و8 أشهر.
وأكدت المسؤولة التونسية أن الحكومة لن تتراجع عن الأسعار التي عرضها ديوان الحبوب على الفلاحين لشراء الحبوب، مشددة أن الحديث عن تخفيض تلك الأسعار "مجرد إشاعات
لا أساس لها من الصحة".