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رئيس الحكومة المصرية: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل عبر المشروعات القومية
رئيس الحكومة المصرية: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل عبر المشروعات القومية
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر لديها تحديا ضخما في توفير مليون فرصة عمل سنويا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:02+0000
2022-06-03T11:02+0000
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وقال مدبولي خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022: "إن مصر تبنت مشروع إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية من نهاية 2016 استطاعت من خلاله العبور بالاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح".وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الدولة المصرية تنظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر، واستطاعت من خلال هذه المشروعات توفير 5 ملايين فرصة عمل"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأكد مدبولي أن "الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة المصرية من الصمود خلال جائحة "كورونا، ونجحت الحكومة في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الجائحة على مدار عامين".وأشار إلى أن "مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو 3.6 و3.3 خلال عامين - وهي فترة جائحة كورونا - ووضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الحكومة-المصرية-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-الدولي-جيدة-جدا-1062263226.html
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رئيس الحكومة المصرية: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل عبر المشروعات القومية

11:02 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر لديها تحديا ضخما في توفير مليون فرصة عمل سنويا.
وقال مدبولي خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022: "إن مصر تبنت مشروع إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية من نهاية 2016 استطاعت من خلاله العبور بالاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح".
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الحكومة المصرية: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جيدة جدا
15 مايو, 14:47 GMT
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الدولة المصرية تنظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر، واستطاعت من خلال هذه المشروعات توفير 5 ملايين فرصة عمل"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأكد مدبولي أن "الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة المصرية من الصمود خلال جائحة "كورونا، ونجحت الحكومة في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الجائحة على مدار عامين".
وأشار إلى أن "مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو 3.6 و3.3 خلال عامين - وهي فترة جائحة كورونا - ووضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية".
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