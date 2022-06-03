عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220603/رئيس-الوزراء-الأردني-الوجود-الروسي-في-جنوب-سوريا-عامل-استقرار-1063015939.html
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس إن وجود الجيش الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار للمنطقة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T03:07+0000
2022-06-03T03:07+0000
أخبار الأردن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_54844025985fd1bd50b56d2298da4da2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة الأردنية عمان: "الحقيقة هي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار لجنوب سوريا".وأضاف الصفدي أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، حيث يواجه الأردن مشكلة تهريب المخدرات من جنوب سوريا.يشار إلى أنَّ تعزيزات عسكرية جديدة وصلت، قبل أيام، إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت النفوذ الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/في-ضوء-الحديث-عن-عملية-عسكرية-تركية-تعزيزات-عسكرية-روسية-شرقي-سوريا-1062786384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_d9ac036dcd63ac7fc885ed6e2aeb6c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, روسيا

رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار

03:07 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس إن وجود الجيش الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار للمنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة الأردنية عمان: "الحقيقة هي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار لجنوب سوريا".
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
في ضوء الحديث عن عملية عسكرية تركية... تعزيزات عسكرية روسية شرقي سوريا
27 مايو, 19:54 GMT
وأضاف الصفدي أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، حيث يواجه الأردن مشكلة تهريب المخدرات من جنوب سوريا.
يشار إلى أنَّ تعزيزات عسكرية جديدة وصلت، قبل أيام، إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت النفوذ الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала