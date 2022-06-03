https://arabic.sputniknews.com/20220603/رئيس-الوزراء-الأردني-الوجود-الروسي-في-جنوب-سوريا-عامل-استقرار-1063015939.html
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس إن وجود الجيش الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار للمنطقة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T03:07+0000
2022-06-03T03:07+0000
2022-06-03T03:07+0000
أخبار الأردن
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة الأردنية عمان: "الحقيقة هي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار لجنوب سوريا".وأضاف الصفدي أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، حيث يواجه الأردن مشكلة تهريب المخدرات من جنوب سوريا.يشار إلى أنَّ تعزيزات عسكرية جديدة وصلت، قبل أيام، إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت النفوذ الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/في-ضوء-الحديث-عن-عملية-عسكرية-تركية-تعزيزات-عسكرية-روسية-شرقي-سوريا-1062786384.html
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أخبار الأردن, روسيا
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس إن وجود الجيش الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار للمنطقة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة الأردنية عمان: "الحقيقة هي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة كان عامل استقرار لجنوب سوريا".
وأضاف الصفدي أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، حيث يواجه الأردن مشكلة تهريب المخدرات من جنوب سوريا.
يشار إلى أنَّ تعزيزات عسكرية جديدة وصلت، قبل أيام، إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت النفوذ الروسي.