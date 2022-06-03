https://arabic.sputniknews.com/20220603/رفع-دعوى-قضائية-في-دونيتسك-بعد-اختطاف-ابنة-أحد-القادة-العسكريين-1063034157.html
رفع دعوى قضائية في دونيتسك بعد اختطاف ابنة أحد القادة العسكريين
رفع دعوى قضائية في دونيتسك بعد اختطاف ابنة أحد القادة العسكريين
أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة رفع دعوى جنائية بموجب قضية "أخذ الرهائن" ضد خاطفي ابنة نائب قائد إحدى الوحدات العسكرية المقاتلة ضد... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:56+0000
2022-06-03T11:56+0000
2022-06-03T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال المسؤول بدائرة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام للصحفيين: "توجه ديميشينكو إلينا في مكتب المدعي العام بشأن حقيقة اختطاف ابنته وصهره ولقد نظرنا في هذا الاستئناف".وأضاف قائلا: "بناءً على هذه الحقيقة رفع مكتب المدعي العام دعوى جنائية بموجب القسم الثاني 2 وبحسب المادة 235 من القانون الجنائي للجمهورية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رفع دعوى قضائية في دونيتسك بعد اختطاف ابنة أحد القادة العسكريين
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أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة رفع دعوى جنائية بموجب قضية "أخذ الرهائن" ضد خاطفي ابنة نائب قائد إحدى الوحدات العسكرية المقاتلة ضد الجيش الأوكراني.
وقال المسؤول بدائرة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام للصحفيين: "توجه ديميشينكو إلينا في مكتب المدعي العام بشأن حقيقة اختطاف ابنته وصهره ولقد نظرنا في هذا الاستئناف".
وأضاف قائلا: "بناءً على هذه الحقيقة رفع مكتب المدعي العام دعوى جنائية بموجب القسم الثاني 2 وبحسب المادة 235 من القانون الجنائي للجمهورية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.