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روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو
روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون جواً وعبر نقاط التفتيش... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:51+0000
2022-06-03T17:51+0000
العالم
روسيا
فيروس كورونا
تخفيف قيود
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو 2022. وأضاف البيان، "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 آذار/مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 آذار/مارس 2020 رقم 763-أر".وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس
https://arabic.sputniknews.com/20220519/كورونا-ينحسر-في-روسيا-ونظام-الرعاية-الصحية-يعود-لوضع-ما-قبل-الوباء-1062417574.html
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العالم, روسيا, فيروس كورونا, تخفيف قيود

روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو

17:51 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوربدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون جواً وعبر نقاط التفتيش البحرية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو 2022.
وأضاف البيان، "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 آذار/مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 آذار/مارس 2020 رقم 763-أر".
فتاة في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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19 مايو, 08:56 GMT
وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس
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