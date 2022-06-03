https://arabic.sputniknews.com/20220603/روسيا-ترفع-القيود-الوبائية-على-دخول-الأجانب-اعتبارا-من-14-يونيو-1063050367.html
روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو
روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون جواً وعبر نقاط التفتيش... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:51+0000
2022-06-03T17:51+0000
2022-06-03T17:51+0000
العالم
روسيا
فيروس كورونا
تخفيف قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047833059_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de902e6d3cbcac20f80c65a5cea47bc7.jpg
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو 2022. وأضاف البيان، "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 آذار/مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 آذار/مارس 2020 رقم 763-أر".وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس
https://arabic.sputniknews.com/20220519/كورونا-ينحسر-في-روسيا-ونظام-الرعاية-الصحية-يعود-لوضع-ما-قبل-الوباء-1062417574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047833059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a344808ac88fee5d6a91bd037b4aa2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, فيروس كورونا, تخفيف قيود
روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو
تابعنا عبر
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون جواً وعبر نقاط التفتيش البحرية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو 2022.
وأضاف البيان، "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 آذار/مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 آذار/مارس 2020 رقم 763-أر".
وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس