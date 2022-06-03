https://arabic.sputniknews.com/20220603/روسيا-ترفع-القيود-الوبائية-على-دخول-الأجانب-اعتبارا-من-14-يونيو-1063050367.html

روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو

روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول الأجانب اعتبارا من 14 يونيو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أن روسيا ترفع القيود الوبائية على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون جواً وعبر نقاط التفتيش... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T17:51+0000

2022-06-03T17:51+0000

2022-06-03T17:51+0000

العالم

روسيا

فيروس كورونا

تخفيف قيود

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو 2022. وأضاف البيان، "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 آذار/مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 آذار/مارس 2020 رقم 763-أر".وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس

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العالم, روسيا, فيروس كورونا, تخفيف قيود