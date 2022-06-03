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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220603/ستريموسوف-محاولات-الهجوم-الأوكرانية-على-خيرسون-باءت-كلها-بالفشل-1063016710.html
ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل
ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم التصدي لجميع محاولات هجوم الجيش الأوكراني على المنطقة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T05:41+0000
2022-06-03T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية حاولت العديد من المرات إعادة السيطرة على المنطقة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".وأضاف قائلا: "تم القضاء على أعداد كبيرة من المهاجمين والقيادة العسكرية الأوكرانية تحاول مجددا غير مبالية بالخسائر التي باتت ضمن قواتها".ولفت إلى أن الجيش الأوكراني ترك ما لا يقل عن 70 من جنوده الذين قتلوا في ساحة المعركة بعد محاولة الهجوم في منطقة خيرسون، ويفترض أنه فقد حوالي 200 شخص في المجموع، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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العالم

ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل

05:41 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم التصدي لجميع محاولات هجوم الجيش الأوكراني على المنطقة.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية حاولت العديد من المرات إعادة السيطرة على المنطقة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".
وأضاف قائلا: "تم القضاء على أعداد كبيرة من المهاجمين والقيادة العسكرية الأوكرانية تحاول مجددا غير مبالية بالخسائر التي باتت ضمن قواتها".
ولفت إلى أن الجيش الأوكراني ترك ما لا يقل عن 70 من جنوده الذين قتلوا في ساحة المعركة بعد محاولة الهجوم في منطقة خيرسون، ويفترض أنه فقد حوالي 200 شخص في المجموع، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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