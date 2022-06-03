https://arabic.sputniknews.com/20220603/ستريموسوف-محاولات-الهجوم-الأوكرانية-على-خيرسون-باءت-كلها-بالفشل-1063016710.html

ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل

ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم التصدي لجميع محاولات هجوم الجيش الأوكراني على المنطقة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T05:41+0000

2022-06-03T05:41+0000

2022-06-03T05:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575782_0:51:3179:1839_1920x0_80_0_0_9becf74c3c55c015c88fa0a3f84bcfd9.jpg

وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية حاولت العديد من المرات إعادة السيطرة على المنطقة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".وأضاف قائلا: "تم القضاء على أعداد كبيرة من المهاجمين والقيادة العسكرية الأوكرانية تحاول مجددا غير مبالية بالخسائر التي باتت ضمن قواتها".ولفت إلى أن الجيش الأوكراني ترك ما لا يقل عن 70 من جنوده الذين قتلوا في ساحة المعركة بعد محاولة الهجوم في منطقة خيرسون، ويفترض أنه فقد حوالي 200 شخص في المجموع، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم