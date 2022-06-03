عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/ستكون-ضربة-قاصمة-ماذا-سيحدث-للجيش-الأوكراني-إذا-لم-ينسحب-من-هذه-المنطقة-1063035144.html
ستكون "ضربة قاصمة"... ماذا سيحدث للجيش الأوكراني إذا لم ينسحب من هذه المنطقة؟
ستكون "ضربة قاصمة"... ماذا سيحدث للجيش الأوكراني إذا لم ينسحب من هذه المنطقة؟
حذر الكولونيل الأمريكي المتقاعد، سيدريك لايتون، الجيش الأوكراني من "ضربة قاصمة" قد يعرض لها إذا تمادى في القتال ولم ينسحب من جيب بالقرب من مدينة سيفيرودونتسك... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:11+0000
2022-06-03T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وقال لايتون في مداخلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية مستعينا بشرح جغرافي، إنه إذا لم تنتهز أوكرانيا الفرصة للانسحاب من هذا الجيب فإنها تخاطر بفقدان جزء كبير من جيشها.وكان رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، قال إن مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قد تم تحريرها، مؤكدا أنها تحت سيطرة القوات العسكرية الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.وقال: "لن أخفي أنه كان من المخطط في الأصل تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنني اليوم أجريت تعديلات وحددت المهمة للسيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، تعامل مقاتلونا بشكل أسرع - في ثلاث ساعات. هربت جميع مفارز بانديرا بشكل مخجل من سيفيرودونيتسك بمجرد أن علموا أن المقاتلين من جمهورية الشيشان قد بدؤوا في تنظيف المدينة. أنا لا أقول ذلك. السجناء الذين تم القبض عليهم من قبل قواتنا الخاصة يعترفون بذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/القوات-الأوكرانية-تقصف-سيارات-صحفيين-في-دونباس-1063027392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062960016_203:0:1388:889_1920x0_80_0_0_c08c3e628dd470c05ef230d4f61bdf48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

ستكون "ضربة قاصمة"... ماذا سيحدث للجيش الأوكراني إذا لم ينسحب من هذه المنطقة؟

12:11 GMT 03.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر الكولونيل الأمريكي المتقاعد، سيدريك لايتون، الجيش الأوكراني من "ضربة قاصمة" قد يعرض لها إذا تمادى في القتال ولم ينسحب من جيب بالقرب من مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية شرقي أوكرانيا.
وقال لايتون في مداخلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية مستعينا بشرح جغرافي، إنه إذا لم تنتهز أوكرانيا الفرصة للانسحاب من هذا الجيب فإنها تخاطر بفقدان جزء كبير من جيشها.

وأوضح أن "المشكلة التي يواجهونها (الأوكران) هي أنه من السهل جدًا على الروس عزلهم في هذه المرحلة بالذات، وإذا فعل الروس ذلك، فإن القوات الأوكرانية هنا تخاطر بأن تحاصر وستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، وستكون ضربة قاصمة لهم أيضًا"، على حد تعبيره.

خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تستهدف سيارات صحفيين في دونباس
10:47 GMT
وكان رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، قال إن مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قد تم تحريرها، مؤكدا أنها تحت سيطرة القوات العسكرية الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال: "لن أخفي أنه كان من المخطط في الأصل تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنني اليوم أجريت تعديلات وحددت المهمة للسيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، تعامل مقاتلونا بشكل أسرع - في ثلاث ساعات. هربت جميع مفارز بانديرا بشكل مخجل من سيفيرودونيتسك بمجرد أن علموا أن المقاتلين من جمهورية الشيشان قد بدؤوا في تنظيف المدينة. أنا لا أقول ذلك. السجناء الذين تم القبض عليهم من قبل قواتنا الخاصة يعترفون بذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала