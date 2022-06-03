https://arabic.sputniknews.com/20220603/ستكون-ضربة-قاصمة-ماذا-سيحدث-للجيش-الأوكراني-إذا-لم-ينسحب-من-هذه-المنطقة-1063035144.html

ستكون "ضربة قاصمة"... ماذا سيحدث للجيش الأوكراني إذا لم ينسحب من هذه المنطقة؟

ستكون "ضربة قاصمة"... ماذا سيحدث للجيش الأوكراني إذا لم ينسحب من هذه المنطقة؟

حذر الكولونيل الأمريكي المتقاعد، سيدريك لايتون، الجيش الأوكراني من "ضربة قاصمة" قد يعرض لها إذا تمادى في القتال ولم ينسحب من جيب بالقرب من مدينة سيفيرودونتسك... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:11+0000

2022-06-03T12:11+0000

2022-06-03T12:11+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال لايتون في مداخلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية مستعينا بشرح جغرافي، إنه إذا لم تنتهز أوكرانيا الفرصة للانسحاب من هذا الجيب فإنها تخاطر بفقدان جزء كبير من جيشها.وكان رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، قال إن مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قد تم تحريرها، مؤكدا أنها تحت سيطرة القوات العسكرية الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.وقال: "لن أخفي أنه كان من المخطط في الأصل تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنني اليوم أجريت تعديلات وحددت المهمة للسيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، تعامل مقاتلونا بشكل أسرع - في ثلاث ساعات. هربت جميع مفارز بانديرا بشكل مخجل من سيفيرودونيتسك بمجرد أن علموا أن المقاتلين من جمهورية الشيشان قد بدؤوا في تنظيف المدينة. أنا لا أقول ذلك. السجناء الذين تم القبض عليهم من قبل قواتنا الخاصة يعترفون بذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220603/القوات-الأوكرانية-تقصف-سيارات-صحفيين-في-دونباس-1063027392.html

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