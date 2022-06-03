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سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
قال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل مناسبة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T23:32+0000
2022-06-03T23:32+0000
سلوفاكيا
أخبار النفط الروسي
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وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية في وقت سابق يوم الجمعة، إن البلاد ستكون الأكثر تضررا من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي، وإنها تتوقع تضامن بروكسل لتخفيف الأثر.وتنضم سلوفاكيا إلى نظيرتها المجر، حيث رفضت بودابست أخيرا مشروع قرار تابع للاتحاد الأوروبي يفيد بحظر كامل لاستيراد النفط الروسي.كان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.وجاء في البيان، "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".وتابع البيان، "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".وتابع، "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يستخدم-الطاقة-لأهداف-سياسية-ولا-يضع-مصالح-المجتمع-الدولي-في-الاعتبار-1063048980.html
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سلوفاكيا, أخبار النفط الروسي

سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل

23:32 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل مناسبة.
وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية في وقت سابق يوم الجمعة، إن البلاد ستكون الأكثر تضررا من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي، وإنها تتوقع تضامن بروكسل لتخفيف الأثر.
وتنضم سلوفاكيا إلى نظيرتها المجر، حيث رفضت بودابست أخيرا مشروع قرار تابع للاتحاد الأوروبي يفيد بحظر كامل لاستيراد النفط الروسي.
كان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
موسكو: الاتحاد الأوروبي يستخدم الطاقة لأهداف سياسية ولا يضع مصالح المجتمع الدولي في الاعتبار
17:17 GMT
وجاء في البيان، "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
وتابع البيان، "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
وتابع، "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
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