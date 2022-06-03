https://arabic.sputniknews.com/20220603/سلوفاكيا-تقول-إنها-ستواصل-الاعتماد-على-النفط-الروسي-حتى-إيجاد-بدائل-1063057195.html
سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
قال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل مناسبة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T23:32+0000
2022-06-03T23:32+0000
2022-06-03T23:32+0000
سلوفاكيا
أخبار النفط الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048520832_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_6a99f715b9fe3c659214f4977bd95d9b.jpg
وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية في وقت سابق يوم الجمعة، إن البلاد ستكون الأكثر تضررا من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي، وإنها تتوقع تضامن بروكسل لتخفيف الأثر.وتنضم سلوفاكيا إلى نظيرتها المجر، حيث رفضت بودابست أخيرا مشروع قرار تابع للاتحاد الأوروبي يفيد بحظر كامل لاستيراد النفط الروسي.كان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.وجاء في البيان، "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".وتابع البيان، "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".وتابع، "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يستخدم-الطاقة-لأهداف-سياسية-ولا-يضع-مصالح-المجتمع-الدولي-في-الاعتبار-1063048980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048520832_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_24e5333299e4b78069e507a6756df0f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلوفاكيا, أخبار النفط الروسي
سلوفاكيا تقول إنها ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
تابعنا عبر
قال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل مناسبة.
وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية في وقت سابق يوم الجمعة، إن البلاد ستكون الأكثر تضررا من عقوبات الاتحاد الأوروبي
المفروضة على النفط الروسي، وإنها تتوقع تضامن بروكسل لتخفيف الأثر.
وتنضم سلوفاكيا إلى نظيرتها المجر، حيث رفضت بودابست أخيرا مشروع قرار تابع للاتحاد الأوروبي يفيد بحظر كامل لاستيراد النفط الروسي.
كان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وجاء في البيان، "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
وتابع البيان، "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
وتابع، "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".