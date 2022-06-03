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شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك
شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك
أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:51+0000
2022-06-03T12:51+0000
دبي
بريطانيا
غسيل أموال
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ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".
https://arabic.sputniknews.com/20210825/شرطة-دبي-تعلن-القبض-على-أخطر-زعيم-عصابة-في-إيطاليا-1049934284.html
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دبي, بريطانيا, غسيل أموال

شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك

12:51 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها.
ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.
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وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.

وعن تفاصيل عملية القبض على شاه، قال البيان: "جاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية، وبعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية".

وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".
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