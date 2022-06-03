https://arabic.sputniknews.com/20220603/صاحب-ماكدونالدز-الجديد-في-روسيا-يعتزم-فتح-جميع-مطاعم-السلسلة-بغضون-شهرين-1063018930.html

صاحب "ماكدونالدز" الجديد في روسيا يعتزم فتح جميع مطاعم السلسلة بغضون شهرين

صاحب "ماكدونالدز" الجديد في روسيا يعتزم فتح جميع مطاعم السلسلة بغضون شهرين

قال ألكسندر جوفور، صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الجديد في روسيا، في مقابلة مع مجلة "فوربس"، إنه من المقرر افتتاح جميع مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد في غضون... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T07:34+0000

2022-06-03T07:34+0000

2022-06-03T07:34+0000

روسيا

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وقال غوفور: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين".وقال: "الآن يوجد 840 مطعما هي في الواقع على استعداد لإعادة تشغيل. تم تسجيل نقاط أخرى، ولكن لم يتم تشغيلها في منطقة موسكو، والعديد منها بعيد، في وسط روسيا. يمكن تجهيز حوالي 20 مطعما آخر بحلول نهاية عام 2022. خطتي هي زيادة السلسلة إلى آلاف المطاعم في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة".وأكد أنه سيتم إطلاق أول مطعم في موسكو في 12 يونيو/حزيران، وقال أيضا إن الشركة قد أدرجت بالفعل في قائمة المنظمات الأساسية للاقتصاد الروسي. وقال المالك الجديد للشبكة: "نشعر بدعم الدولة".كشفت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا قررت تغيير اسمها، وذلك بعد إغلاقها للفروع المنتشرة في البلاد على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.وذكر موقع "إزفيستيا" نقلا عن مصادر خاصة، أن الاسم الجديد لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" سيكون "Mс" على أن تبقي الشركة على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.وأشار المصدر إلى أن القرار بالتسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، حيث ستقوم الشركة الجديدة بإجراء تغييرات طفيفة على أسماء الوجبات والسندويشات مع بقاء ومراعاة النوعية.وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 مارس/آذار الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.

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