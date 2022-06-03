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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحفي-أمريكي-يكشف-جرائم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1063031865.html
صحفي أمريكي يكشف جرائم القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
صحفي أمريكي يكشف جرائم القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
أكد الصحفي الأمريكي المستقل، باتريك لانكستر، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ مزودة برأس حربي عنقودي على المستوطنات السلمية في منطقة خيرسون، تماما كما... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:28+0000
2022-06-03T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال لانكستر في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك": "كنا في إحدى المناطق السكنية، الناس لديهم وضع صعب هناك. كانوا يعيشون تحت الهجمات الصاروخية الأوكرانية الشهر الماضي".وشارك الصحفي الأجنبي انطباعاته عن لقائه بعائلة لديها ثمانية أطفال، ووفقا له، فإنهم يعيشون في شارع حيث توفي فيه ثلاثة من جيرانهم.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, العالم

صحفي أمريكي يكشف جرائم القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون

11:28 GMT 03.06.2022
© Photo / Pixabayصحافي
صحافي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Photo / Pixabay
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أكد الصحفي الأمريكي المستقل، باتريك لانكستر، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ مزودة برأس حربي عنقودي على المستوطنات السلمية في منطقة خيرسون، تماما كما كانت تفعل على مدى السنوات الثماني الماضية في دونباس.
وقال لانكستر في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك": "كنا في إحدى المناطق السكنية، الناس لديهم وضع صعب هناك. كانوا يعيشون تحت الهجمات الصاروخية الأوكرانية الشهر الماضي".

"عندما وصلنا، شهدنا وفاة ثلاثة أشخاص. فقد الرجل والده وأمه من شظايا ناتجة عن رأس حربي عنقودي. توفي شخص آخر في ساحة منزله. لا أحد لديه أي شك في أنه كان صاروخا أوكرانيا. لقد لاحظت نفس التكتيكات على مدى السنوات الثماني الماضية في دونباس، والآن يفعلون ذلك هنا".

باتريك لانكستر
صحفي أمريكي مستقل
وشارك الصحفي الأجنبي انطباعاته عن لقائه بعائلة لديها ثمانية أطفال، ووفقا له، فإنهم يعيشون في شارع حيث توفي فيه ثلاثة من جيرانهم.

"قالوا إنهم سعداء برؤية روسيا ولا يخططون للمغادرة. منذ ذلك الحين، بصرف النظر عن هذا المنزل، ليس لديهم شيء. لقد عانوا من القصف. هذا غير إنساني، إنهم ليسوا عسكريين - إنهم عائلة كبيرة".

باتريك لانكستر
صحفي أمريكي مستقل
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
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