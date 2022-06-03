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https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-صينية-التحالف-الغربي-يواجه-خسائر-بسبب-فشله-أمام-روسيا-1063017091.html
صحيفة صينية: التحالف الغربي يواجه خسائر بسبب فشله أمام روسيا
صحيفة صينية: التحالف الغربي يواجه خسائر بسبب فشله أمام روسيا
كشفت صحيفة صينية أن التحالف الغربي ضد روسيا يواجه خسائر هائلة بسبب فشل الحرب الاقتصادية التي شنها ضد موسكو. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T06:15+0000
2022-06-03T06:15+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "​غلوبال تايمز​" الصينية، أن "التحالف الغربي ضد ​روسيا​ بات غير موثوق به بشكل متزايد حيث يواجه أعضاؤه خسائر عملية بسبب العقوبات وفشل الحرب الاقتصادية التي شنها ضد روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد نشر الحزمة السادسة من عقوبات ​الاتحاد الأوروبي​، بما في ذلك حظر ​النفط​ الروسي، من المتوقع أن تواجه بعض الدول الأوروبية صعوبات خطيرة في موارد الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل".ولفتت إلى أنه "تم اختراق فقاعة التضامن الغربي المثيرة للشفقة حتى قبل الإعلان عن القيود الجديدة، عندما قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن وحدة الاتحاد الأوروبي بدأت في الانهيار".وأوضحت أن "هناك دلائل متزايدة على أن التحالف الغربي ضد ​موسكو​ هش للغاية وأصبح غير موثوق به بشكل متزايد حيث يتعين على أعضائه التعامل مع الخسائر العملية".من جهته، رأى الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لو شيانغ، أنه "من غير المرجح أن تكون ​أوروبا​ قادرة على العمل كجبهة موحدة في العقوبات ضد روسيا، لأن وحدة الغرب مفهوم نصف فارغ".وأشار إلى أنه "لبعض الوقت، طور الاتحاد الأوروبي، وخاصة ​ألمانيا​، علاقات جيدة مع روسيا، الأمر الذي تسبب في عدم الرضا في ​واشنطن​، خاصة عقب استفادتها من تحيز الغرب ضد روسيا فيما يتعلق ب​الأزمة الأوكرانية​".وأضاف أن "الغرب قد يستمر في الادعاء بأن عقوباته تؤتي ثمارها، لكن المزيد والمزيد من الأدلة تشير إلى خلاف ذلك، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تفشلان في الحرب الاقتصادية على روسيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

صحيفة صينية: التحالف الغربي يواجه خسائر بسبب فشله أمام روسيا

06:15 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Andrej Isakovicبدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 30 مارس 2022
بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Andrej Isakovic
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كشفت صحيفة صينية أن التحالف الغربي ضد روسيا يواجه خسائر هائلة بسبب فشل الحرب الاقتصادية التي شنها ضد موسكو.
وذكرت صحيفة "​غلوبال تايمز​" الصينية، أن "التحالف الغربي ضد ​روسيا​ بات غير موثوق به بشكل متزايد حيث يواجه أعضاؤه خسائر عملية بسبب العقوبات وفشل الحرب الاقتصادية التي شنها ضد روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد نشر الحزمة السادسة من عقوبات ​الاتحاد الأوروبي​، بما في ذلك حظر ​النفط​ الروسي، من المتوقع أن تواجه بعض الدول الأوروبية صعوبات خطيرة في موارد الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل".
ولفتت إلى أنه "تم اختراق فقاعة التضامن الغربي المثيرة للشفقة حتى قبل الإعلان عن القيود الجديدة، عندما قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن وحدة الاتحاد الأوروبي بدأت في الانهيار".
وأوضحت أن "هناك دلائل متزايدة على أن التحالف الغربي ضد ​موسكو​ هش للغاية وأصبح غير موثوق به بشكل متزايد حيث يتعين على أعضائه التعامل مع الخسائر العملية".
من جهته، رأى الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لو شيانغ، أنه "من غير المرجح أن تكون ​أوروبا​ قادرة على العمل كجبهة موحدة في العقوبات ضد روسيا، لأن وحدة الغرب مفهوم نصف فارغ".
وأشار إلى أنه "لبعض الوقت، طور الاتحاد الأوروبي، وخاصة ​ألمانيا​، علاقات جيدة مع روسيا، الأمر الذي تسبب في عدم الرضا في ​واشنطن​، خاصة عقب استفادتها من تحيز الغرب ضد روسيا فيما يتعلق ب​الأزمة الأوكرانية​".
وأضاف أن "الغرب قد يستمر في الادعاء بأن عقوباته تؤتي ثمارها، لكن المزيد والمزيد من الأدلة تشير إلى خلاف ذلك، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تفشلان في الحرب الاقتصادية على روسيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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