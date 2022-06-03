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https://arabic.sputniknews.com/20220603/صور-فضائية-ترصد-اقتراب-إطلاق-حامة-طائرات-صينية-جديدة-لا-مثيل-لها-صور-1063054789.html
صور فضائية ترصد اقتراب إطلاق حامة طائرات صينية جديدة لا مثيل لها... صور
صور فضائية ترصد اقتراب إطلاق حامة طائرات صينية جديدة لا مثيل لها... صور
نشرت وكالات إعلام مشاهد مصورة من الفضاء لعمليات تشييد حاملة الطائرات الصينية الجديدة العملاقة، حيث تظهر الصور أن السفينة الحربية ستبحر قريبا في المياه الدولية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T20:49+0000
2022-06-03T20:49+0000
رصد عسكري
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وكشفت مصادر إعلامية أن موعد الإطلاق سيكون اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن خمس سفن تجارية في حوض بناء السفن في شنغهاي حيث يتم بناء الحاملة، سيتم إطلاقها لإخلاء المنطقة.أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات الأكثر تقدمًا في الصين حتى الآن على وشك الانتهاء من بنائها، حيث اقترح الخبراء أن السفينة قد يتم إطلاقها قريبًا.وتظهر صور الأقمار الصناعية بشكل واضح سطح السفينة، حيث تبدو المعدات الموجودة من خلفها قد تمت إزالتها، وهي خطوة أولى قبل بدء غمر الحوض الجاف بالكامل لتطفو على السفينة.
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رصد عسكري, العالم

صور فضائية ترصد اقتراب إطلاق حامة طائرات صينية جديدة لا مثيل لها... صور

20:49 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Li Tangحاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Li Tang
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نشرت وكالات إعلام مشاهد مصورة من الفضاء لعمليات تشييد حاملة الطائرات الصينية الجديدة العملاقة، حيث تظهر الصور أن السفينة الحربية ستبحر قريبا في المياه الدولية.
وكشفت مصادر إعلامية أن موعد الإطلاق سيكون اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن خمس سفن تجارية في حوض بناء السفن في شنغهاي حيث يتم بناء الحاملة، سيتم إطلاقها لإخلاء المنطقة.
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات الأكثر تقدمًا في الصين حتى الآن على وشك الانتهاء من بنائها، حيث اقترح الخبراء أن السفينة قد يتم إطلاقها قريبًا.
وتظهر صور الأقمار الصناعية بشكل واضح سطح السفينة، حيث تبدو المعدات الموجودة من خلفها قد تمت إزالتها، وهي خطوة أولى قبل بدء غمر الحوض الجاف بالكامل لتطفو على السفينة.
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