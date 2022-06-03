https://arabic.sputniknews.com/20220603/ضابط-إسرائيلي-يكبل-طفلة-فلسطينية-عمرها-10-سنوات-والجيش-يعلق-فيديو-1063046190.html
ضابط إسرائيلي يكبل طفلة فلسطينية عمرها 10 سنوات والجيش يعلق.. فيديو
ضابط إسرائيلي يكبل طفلة فلسطينية عمرها 10 سنوات والجيش يعلق.. فيديو
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه سيحقق في مقطع فيديو نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر أحد ضباطه وهو يقوم بتقييد واعتقال طفلة فلسطينية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T15:38+0000
2022-06-03T15:38+0000
2022-06-03T15:38+0000
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ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضابطا إسرائيليا وهو يقيد طفلة (10 سنوات) من الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أن عددا من المستوطنين في المنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكينا، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.وردا على ذلك قال المتحدث باسم الجيش في بيان: "في مثل هذه الحالات، من المتوقع أن يتصرف مقاتلو الجيش الإسرائيلي بأقصى قدر من الحساسية، مع الالتزام بالمهمة العملياتية. سيتم فحص سلوك المقاتلين في الفيديو".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
ضابط إسرائيلي يكبل طفلة فلسطينية عمرها 10 سنوات والجيش يعلق.. فيديو
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه سيحقق في مقطع فيديو نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر أحد ضباطه وهو يقوم بتقييد واعتقال طفلة فلسطينية.
ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضابطا إسرائيليا وهو يقيد طفلة (10 سنوات) من الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أن عددا من المستوطنين في المنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكينا، بحسب القناة 13 الإسرائيلية
.
وردا على ذلك قال المتحدث باسم الجيش في بيان: "في مثل هذه الحالات، من المتوقع أن يتصرف مقاتلو الجيش الإسرائيلي بأقصى قدر من الحساسية، مع الالتزام بالمهمة العملياتية. سيتم فحص سلوك المقاتلين في الفيديو".