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https://arabic.sputniknews.com/20220603/طائر-مذهل-يتغير-لون-ريشه-مع-حركة-رقبته-فيديو-1063047920.html
طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو
طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو
تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر طنان مذهل يتغير لون ريشه كلما حرك رقبته. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:28+0000
2022-06-03T16:28+0000
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وقال ناشر الفيديو إنه فوجئ بهذا الطائر على الأرض، وعندما حمله بين يديه وجده يغير لون ريشه الذي راح يتبدل بين الوردي والأخضر كلما حرك الطائر رقبته يمينا ويسارا.ظل الطائر صغير الحجم يتلفت ويغير لونه لعدة لحظات قبل أن يترك يد مصور الفيديو ويحلق على بعد تراوح بين 2 إلى 4 أقدام من وجه المصور، ويطير بعيدا.
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طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو

16:28 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Yuri Cortezالطائر الطنان أرجواني اللون في مقاطعة سارابيكي، كوستاريكا
الطائر الطنان أرجواني اللون في مقاطعة سارابيكي، كوستاريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Yuri Cortez
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تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر طنان مذهل يتغير لون ريشه كلما حرك رقبته.
وقال ناشر الفيديو إنه فوجئ بهذا الطائر على الأرض، وعندما حمله بين يديه وجده يغير لون ريشه الذي راح يتبدل بين الوردي والأخضر كلما حرك الطائر رقبته يمينا ويسارا.
ظل الطائر صغير الحجم يتلفت ويغير لونه لعدة لحظات قبل أن يترك يد مصور الفيديو ويحلق على بعد تراوح بين 2 إلى 4 أقدام من وجه المصور، ويطير بعيدا.
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