https://arabic.sputniknews.com/20220603/طائر-مذهل-يتغير-لون-ريشه-مع-حركة-رقبته-فيديو-1063047920.html
طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو
طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو
تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر طنان مذهل يتغير لون ريشه كلما حرك رقبته. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:28+0000
2022-06-03T16:28+0000
2022-06-03T16:28+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشر الفيديو إنه فوجئ بهذا الطائر على الأرض، وعندما حمله بين يديه وجده يغير لون ريشه الذي راح يتبدل بين الوردي والأخضر كلما حرك الطائر رقبته يمينا ويسارا.ظل الطائر صغير الحجم يتلفت ويغير لونه لعدة لحظات قبل أن يترك يد مصور الفيديو ويحلق على بعد تراوح بين 2 إلى 4 أقدام من وجه المصور، ويطير بعيدا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائر مذهل يتغير لون ريشه مع حركة رقبته... فيديو
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تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر طنان مذهل يتغير لون ريشه كلما حرك رقبته.
وقال ناشر الفيديو إنه فوجئ بهذا الطائر على الأرض، وعندما حمله بين يديه وجده يغير لون ريشه الذي راح يتبدل بين الوردي والأخضر كلما حرك الطائر رقبته يمينا ويسارا.
ظل الطائر صغير الحجم يتلفت ويغير لونه لعدة لحظات قبل أن يترك يد مصور الفيديو ويحلق على بعد تراوح بين 2 إلى 4 أقدام من وجه المصور، ويطير بعيدا.