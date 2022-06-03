طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر"
تستمر خدمة حماية القطب الشمالي الروسي، في الواقع روسيا بشكل عام على الحدود الشمالية، من قبل طراد الصواريخ الثقيلة الذي يعمل بالطاقة النووية والتابع للأسطول الشمالي "بطرس الأكبر".
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورجندي من مشاة البحرية الروسية يحمل مدفع رشاش على ظهر طراد صواريخ "بطرس الأكبر" الذي يعمل بالطاقة النووية في سيفيرومورسك. 1 يونيو 2022
1/8
جندي من مشاة البحرية الروسية يحمل مدفع رشاش على ظهر طراد صواريخ "بطرس الأكبر" الذي يعمل بالطاقة النووية في سيفيرومورسك. 1 يونيو 2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورطراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في ميناء سيفيرومورسك.
2/8
طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في ميناء سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورجندي من البحرية الروسية في قمرة القيادة لطراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في سيفيرومورسك.
3/8
جندي من البحرية الروسية في قمرة القيادة لطراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورسلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية على مدفع رشاش على ظهر طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك.
4/8
سلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية على مدفع رشاش على ظهر طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورتسليح طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك.
5/8
تسليح طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورجندي من البحرية الروسية في صالة الألعاب الرياضية في المنطقة السكنية لطراد الصواريخ الثقيلة "بطرس الأكبر" الذي يعمل بالطاقة النووية في سيفيرومورسك.
6/8
جندي من البحرية الروسية في صالة الألعاب الرياضية في المنطقة السكنية لطراد الصواريخ الثقيلة "بطرس الأكبر" الذي يعمل بالطاقة النووية في سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورأحد أفراد سلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية أثناء الإطلاق في زورق بمحرك بالقرب من طراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية بطرس الأكبر في سيفيرومورسك.
7/8
أحد أفراد سلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية أثناء الإطلاق في زورق بمحرك بالقرب من طراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية بطرس الأكبر في سيفيرومورسك.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورحارس في ساحة انتظار طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك
8/8
حارس في ساحة انتظار طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك
تمكنت سفينة "بطرس الأكبر" بالفعل، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة وتصريحات من الجارتين فنلندا والسويد حول استعدادهما للانضمام إلى الناتو، من إثبات نفسها - في البحر النرويجي، نجحت في مراقبة السفن الأمريكية والبريطانية.