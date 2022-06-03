https://arabic.sputniknews.com/20220603/عضو-الكنيست-المتطرف-بن-غفير-حماس-حاولت-اغتيالي-1063041644.html

عضو الكنيست المتطرف بن غفير: "حماس" حاولت اغتيالي

عضو الكنيست المتطرف بن غفير: "حماس" حاولت اغتيالي

زعم النائب اليميني المتطرف بالكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن حركة حماس حاولت اغتياله. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:20+0000

2022-06-03T13:20+0000

2022-06-03T13:21+0000

أخبار العالم الآن

إسرائيل

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103655/19/1036551908_318:0:2178:1046_1920x0_80_0_0_be093f05e76b640e8a2dc873b4eab412.jpg

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ادعى من خلالها أن حماس حاولت اغتياله قبل أسبوعين، في حين حاول عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، إيذائه قبل يومين داخل الكنيست نفسه.وجاءت تصريحات بن غفير على خلفية المشادة الكلامية بين إيتمار بن غفير والطيبي داخل الكنيست، أول أمس الأربعاء، على خلفية فشل اليمين الإسرائيلي في تمرير مشروع قانون جديد يقر "إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية".وتبادل الطيبي وبن غفير الشتائم داخل الكنيست، قبل أن يفصل بينهما حراس أمن البرلمان الإسرائيلي، ويخرجهما من القاعة.وخلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي