https://arabic.sputniknews.com/20220603/فرنسا-إصابات-جدري-القرود-تتجاوز-حاجز-الـ50-حالة-1063057037.html
فرنسا.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ50 حالة
فرنسا.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ50 حالة
أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القرود حاجو الـ 50 حالة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T22:57+0000
2022-06-03T22:57+0000
2022-06-03T22:57+0000
جدري القردة
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باريس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان، أن أعداد الإصابات المؤكدة بمرض جدري القرود في فرنسا بلغت ظهر اليوم 51 حالة .وفي 20 مايو/ أيار المنصرم، سجلت فرنسا أول إصابة في باريس.واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الصحة-المصرية-حالات-الاشتباه-بمرض-جدري-القرود-كانت-جديري-مائي-1063000734.html
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جدري القردة
فرنسا.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ50 حالة
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أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القرود حاجو الـ 50 حالة.
باريس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان، أن أعداد الإصابات المؤكدة بمرض جدري القرود
في فرنسا بلغت ظهر اليوم 51 حالة .
وفي 20 مايو/ أيار المنصرم، سجلت فرنسا أول إصابة في باريس.
واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.