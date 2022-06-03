https://arabic.sputniknews.com/20220603/في-أي-درجة-حرارة-تبدأ-خصوبة-الرجل-في-التضرر؟-1063054016.html
في أي درجة حرارة تبدأ خصوبة الرجل في التضرر؟
في أي درجة حرارة تبدأ خصوبة الرجل في التضرر؟
إذا كنت تعتقد أن درجة الحرارة المرتفعة بالخارج قد تدفعك إلى الجنون، فعليك أن تعلم أنها تفعل أكثر من ذلك بكثير. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T20:03+0000
2022-06-03T20:03+0000
2022-06-03T20:03+0000
الصحة
منوعات
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وجد باحثون في اليابان أن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة تضعف قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر بشكل كبير على خصوبة الذكور.وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Communications Biology أنه عند درجة حرارة 34 درجة مئوية، تكون الخصية قادرة على إنتاج حيوانات منوية صحية بنجاح.ومع ذلك، في درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، تتضرر هذه العملية بشدة وقد تؤدي إلى العقم.يتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم.لدى الخصية آلية فريدة من نوعها ممثلة في شبكة من الأوعية الدموية، وظيفتها التخلص من الحرارة الزائدة، إضافة إلى آلية أخرى يصبح كيس الصفن من خلالها رخوا عند تعرضه للحرارة، مما يساعد على إبعاد الخصيتين عن الجسم وتهويتهما.ينقبض كيس الصفن ويجعل الخصيتين أقرب إلى الجسم عند درجة حرارة منخفضة. وبالتالي، فإن زيادة درجة حرارة الجسم قد تضعف جودة الحيوانات المنوية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/هل-يؤثر-كورونا-على-خصوبة-الرجل؟-دراسة-جديدة-تقلب-الموازين-1054582592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصحة, منوعات
في أي درجة حرارة تبدأ خصوبة الرجل في التضرر؟
تابعنا عبر
إذا كنت تعتقد أن درجة الحرارة المرتفعة بالخارج قد تدفعك إلى الجنون، فعليك أن تعلم أنها تفعل أكثر من ذلك بكثير.
وجد باحثون في اليابان أن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة تضعف قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر بشكل كبير على خصوبة الذكور
.
وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Communications Biology
أنه عند درجة حرارة 34 درجة مئوية، تكون الخصية قادرة على إنتاج حيوانات منوية صحية بنجاح.
ومع ذلك، في درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، تتضرر هذه العملية بشدة وقد تؤدي إلى العقم.
يتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم.
26 ديسمبر 2021, 14:54 GMT
لدى الخصية
آلية فريدة من نوعها ممثلة في شبكة من الأوعية الدموية، وظيفتها التخلص من الحرارة الزائدة، إضافة إلى آلية أخرى يصبح كيس الصفن من خلالها رخوا عند تعرضه للحرارة، مما يساعد على إبعاد الخصيتين عن الجسم وتهويتهما.
ينقبض كيس الصفن ويجعل الخصيتين أقرب إلى الجسم عند درجة حرارة منخفضة. وبالتالي، فإن زيادة درجة حرارة الجسم قد تضعف جودة الحيوانات المنوية.